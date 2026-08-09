Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξή του στους «EuroInsiders» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε το 2020.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στους «EuroInsiders» για τη σχέση του με το Σούνιο και αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς συνδέεται με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2020, εξηγώντας πως η περιπέτεια εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής και τον επηρέασε βαθιά, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή και τον ίδιο του τον εαυτό.

Αναλυτικά

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να απομονωθείς, να αφήσεις τα πράγματα κάτω, να τα σκεφτείς, να καταστρώσεις μια στρατηγική και να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν άλλες φορές που πρέπει να το αντιμετωπίσεις εκείνη ακριβώς τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνεις ότι θα μεγαλώσει. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω μια... Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από το ζήτημα, εξαρτάται από το timing, εξαρτάται από την προτεραιότητα που έχεις και από τα διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αυτό το σπίτι στο Σούνιο λύνει προβλήματα».

Για το αν έχει κάτι ξεχωριστό το Σούνιο: «Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ενεργειακούς πόλους. Δεν θα μπω, πάντως, σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, όπως οι Δελφοί, το Σούνιο, η Δήλος, όπου υποτίθεται — και για κάποιους απλώς υποτίθεται, για μένα σίγουρα — η ενέργεια είναι διαφορετική. Εγώ το νιώθω. Μόλις περνάω το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά. Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ είναι ότι το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές. Είδα την ευθεία γραμμή, το φως.

Ήρθα εδώ, έμεινα τρία χρόνια, άλλαξα εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας, είδα διαφορετικά τη ζωή και νομίζω ότι η ενέργεια αυτών των δέκα εκατοστών... Κοιτάξτε τον Φρι, πού είναι; Είναι στην καρέκλα, σωστά; Σε εκείνη την καρέκλα εκεί. Είναι πιο έξυπνος από εμένα».