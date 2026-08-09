Γιαννακόπουλος για Άταμαν: «Έχει πολύ μικρότερο ποσοστό ευθύνης για το αποτέλεσμα της χρονιάς απ' όσο πιστεύει ο κόσμος»

Στο πλαίσιο της μεγάλης συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους «EuroInsiders», o ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ μίλησε για την απόφασή του να χωριστούν οι δρόμοι του με τον Εργκίν Άταμαν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στους «EuroInsiders» της οποίας κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος με τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μιλάει και για την απόφασή του να πάρει χωριστούς δρόμους με τον Εργκίν Άταμαν.

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι αυτή η σεζόν ήταν απλώς άτυχη. Απλώς άτυχη. Δεν νομίζω ότι ήταν μια σεζόν από την οποία μάθαμε κάτι. Δεν νομίζω ότι αυτή η σεζόν μας δίδαξε κάτι. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι ένα από τα πράγματα που δεν μου άρεσαν φέτος ήταν πως δεν υπήρχε 100% στήριξη στον προπονητή και την ομάδα από όλους, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το μήνυμά μου είναι το εξής: όπως είπες, υπάρχουν νίκες και ήττες. Πότε χρειάζεται περισσότερο η ομάδα εσένα; Στις ήττες χρειάζεται τη στήριξη. Και αυτό ήταν το αντίθετο στην Ελλάδα; Όλοι με ρωτούσαν: "Γιατί στηρίζεις τόσο πολύ τον Εργκίν φέτος; Γιατί είσαι τόσο υπέρ του Εργκίν;" Πρώτον, επειδή είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας. Μου έφερε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Και πιστεύω ότι αν είχε την πλήρη στήριξη όλων, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά».

«Τον Εργκίν τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάντα. Νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας μου τύπου "Τάλε Κουάλε" στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε τις ίδιες πεποιθήσεις, τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια, πώς να το πω, ψυχολογία. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ υψηλά προσανατολισμένη ψυχολογία. Ίσως καυχιέμαι, αλλά πιστεύω το ίδιο και για τον εαυτό μου. Τώρα, πιστέψτε με, όλη τη σεζόν είχα πολλές αμφιβολίες από ανθρώπους που πίστευαν ότι ίσως θα έπρεπε να είχα κάνει την αλλαγή νωρίτερα και λοιπά, λοιπά, λοιπά.

Δεν θα είχα κάνει ποτέ την αλλαγή. Η ημέρα που έπρεπε να συναντήσω τον Εργκίν και να του ανακοινώσω την απόφαση ήταν μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ενασχόλησής μου με το μπάσκετ. Γιατί, πρώτα απ' όλα, τον βλέπω ως φίλο. Στο τέλος της ημέρας πήρα την απόφαση που πίστευα ότι ήταν η καλύτερη επιχειρηματικά. Από την άλλη πλευρά, όμως, ήταν μια πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δύσκολη απόφαση.Φαντάσου ότι πρέπει να σταματήσεις μια σχέση με κάποιον που πραγματικά πιστεύεις ότι έχει πολύ μικρότερο ποσοστό ευθύνης για το αποτέλεσμα της χρονιάς απ' όσο πιστεύει ο κόσμος».

Για την αντίδραση του Άταμαν: «Ο Εργκίν ήρθε πολύ κοντά στον σύλλογο. Δέθηκε με τον σύλλογο. Δέθηκε με τους φιλάθλους. Δέθηκε μαζί μου. Δέθηκε με όλους στα αποδυτήρια».