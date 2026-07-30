Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν το τελευταίο κομμάτι που μπήκε στο παζλ του νέου Παναθηναϊκού. Με την απόκτησή του οι «πράσινοι» έκλεισαν οριστικά το ρόστερ της νέας σεζόν, αλλά παράλληλα ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον πήχη και στο οικονομικό σκέλος.

Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε απλώς ακόμα μία μεταγραφή. Με τον Σιλβέν Φρανσίσκο ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό του για τη σεζόν 2026-27, βάζοντας την τελευταία πινελιά σε ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα, εμπειρία και... πανάκριβα συμβόλαια.

Ο Γάλλος γκαρντ αποτέλεσε την πέμπτη και τελευταία προσθήκη του καλοκαιριού μετά τους Μουσταφά Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τη διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να κλείνει το μεταγραφικό της παζλ εκτοξεύοντας το budget για ακόμα μία σεζόν.

Η... βόμβα της προσθήκης του Φρανσίσκο ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ήδη τεράστιο αγωνιστικό budget των «πρασίνων». Ο Γάλλος αναμένεται να εισπράξει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2026-27, ενώ σε βάθος τριετίας οι συνολικές απολαβές του αγγίζουν τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό που καταβλήθηκε στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του, που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ και υπολογίζεται κοντά στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του συλλόγου

Η προσθήκη του Φρανσίσκο ήταν εκείνη που ουσιαστικά έκλεισε τον λογαριασμό του φετινού καλοκαιριού και ταυτόχρονα εκτόξευσε τον συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΕ, με το συνολικό κόστος λειτουργίας του οργανισμού να ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται μόνο τα συμβόλαια παικτών και προπονητών, αλλά και όλα τα λειτουργικά έξοδα της ομάδας, όπως ταξίδια, πτήσεις τσάρτερ, διαμονές, προσωπικό, διοικητική λειτουργία και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της ΚΑΕ.

Το καθαρό αγωνιστικό budget (συμβόλαια, buy out και τεχνικό επιτελείο) διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 45,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις αγγίζει τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Αν προστεθούν και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας, ο συνολικός προϋπολογισμός περνά πλέον το φράγμα των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Τρεις παίκτες στα 4+ εκατομμύρια

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ως γνωστόν τρεις αθλητές που αμείβονται με περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι που δύσκολα συναντά κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στην κορυφή βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν με 4,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ενώ ακολουθούν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με απολαβές που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Πίσω τους βρίσκονται ο Ματίας Λεσόρ (2,7 εκατ.), ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (2,2 εκατ.), ο Ίζακ Μπόνγκα (2,15 εκατ.) και ο Κώστας Σλούκας (2 εκατ.), ενώ μετά τις αποχωρήσεις των Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μπήκε στο μισθολόγιο του Παναθηναϊκού με απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καταλαμβάνοντας θέση ανάμεσα στα πιο ακριβά συμβόλαια της EuroLeague.

Τα buy out ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό

Πέρα από τα συμβόλαια, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να καταβάλει σημαντικά ποσά και για αποδεσμεύσεις παικτών που βρίσκονταν σε συμβόλαια. Συγκεκριμένα δόθηκαν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια για τον Μπράνκου Μπάντιο, 700.000 ευρώ στην Παρτίζαν για τον Ίζακ Μπόνγκα, 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και περίπου 1,2 εκατ. ευρώ στη Βιλερμπάν για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, στο οικονομικό πλάνο παραμένουν οι αποζημιώσεις προς το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο του Εργκίν Άταμαν, αλλά και το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αμείβεται με περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

ΤΟ BUDGET ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ