Ο σταρ των διαγωνισμών καρφωμάτων, Μακ ΜακΚλάνγκ, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, σύμφωνα με το «basket news».

Έτοιμος να αφήσει την Αμερική και να έρθει στην Ευρώπη φαίνεται να είναι ο Μακ ΜακΚλάνγκ.

Ο «σταρ» των διαγωνισμών καρφωμάτων που... τρέλανε το NBA, με τα άλματά του, φαίνεται πως θα... μετακομίσει στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «basket news» ο παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της EuroLeague και είναι ολοένα και πιο πιθανό να κάνει τη μεγάλη «στροφή» στην καριέρα του.

Ο Μακ ΜακΚλάνγκ, προέρχεται από μία ιστορική σεζόν στην G-Leauge, όπου είχε μ.ο 29.5 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.6 ασίστ ανά αγώνα, κερδίζοντας το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP στο πρωτάυθλημα.

Θυμίζουμε έχει κερδίσει και τρεις φορές τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο NBA All Star Game, πραγματοποιώντας απίστευτες... πτήσεις!