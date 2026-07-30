ΜακΚλάνγκ: Έχει προτάσεις από ομάδες EuroLeague, γράφει το basket news
Έτοιμος να αφήσει την Αμερική και να έρθει στην Ευρώπη φαίνεται να είναι ο Μακ ΜακΚλάνγκ.
Ο «σταρ» των διαγωνισμών καρφωμάτων που... τρέλανε το NBA, με τα άλματά του, φαίνεται πως θα... μετακομίσει στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «basket news» ο παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της EuroLeague και είναι ολοένα και πιο πιθανό να κάνει τη μεγάλη «στροφή» στην καριέρα του.
Ο Μακ ΜακΚλάνγκ, προέρχεται από μία ιστορική σεζόν στην G-Leauge, όπου είχε μ.ο 29.5 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.6 ασίστ ανά αγώνα, κερδίζοντας το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP στο πρωτάυθλημα.
Θυμίζουμε έχει κερδίσει και τρεις φορές τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο NBA All Star Game, πραγματοποιώντας απίστευτες... πτήσεις!
Historic NBA Slam Dunk Contest champion and two-time NBA G League MVP Mac McClung is drawing serious interest from EuroLeague clubs 👀— BasketNews (@BasketNews_com) July 30, 2026
More on it: https://t.co/HZPCM9v3QK pic.twitter.com/DC4ez8KM74
MAC MCCLUNG ARE YOU KIDDING ⁉️🤯@Kia | #KiaK5 pic.twitter.com/NTNdB5l3gB— NBA (@NBA) February 16, 2025
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