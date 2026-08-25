Ορίστηκε η συνεδρίαση της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα AKTOR

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Ορίστηκε η συνεδρίαση της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα AKTOR

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Ο Αστέρας AKTOR έκανε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού στο μεταξύ τους ματς και η ΕΠΟ όρισε τη συνεδρίαση για την Τετάρτη (26/08).

Ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε ένα θέμα για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του, με αποτέλεσμα οι Αρκάδες να καταθέσουν ένσταση.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26/08 στις 13:30.

Αναλυτικά:

«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/08/2026 (ΩΡΑ 13.30)
ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
ΑΓΩΝΑΣ Κ.Ε. ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18/08/2026
Κλήση: ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Κλήση: ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης».

@Photo credits: eurokinissi
     

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