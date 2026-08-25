Μανού Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο δεν έκαναν απλά την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη αλλά έθεσαν υποψηφιότητα και για τον αγώνα (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ.

Αυξημένες είναι οι επιλογές για τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του πρώτου εντός έδρας αγώνα της χρονιάς. Γιατί πέραν της ενσωμάτωσης στις προπονήσεις των Μανού Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και Ομάρ Ρίτσαρντς, είναι και οι επιστροφές των Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ στην επιθετική γραμμή. Υπό αυτό το πρίσμα, αυξάνεται και το ενδιαφέρον για τις επιλογές του έμπειρου τεχνικού στην 11αδα καθώς έχει περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του.

Μετά τον αγώνα με την Καλαμάτα, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε σε μερικές από τις επιλογές του στο αρχικό σχήμα, υποστηρίζοντας ότι κάποιες επιλογές ήταν υποχρεωτικές προς την κατεύθυνση παροχής βοήθειας στους ποδοσφαιριστές ούτως ώστε να βρουν αγωνιστικό ρυθμό. Σαφέστατα όμως, περίμενε περισσότερα από τον Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε καλλιεργεί κλίμα εσωτερικού ανταγωνισμού όπως και η παρουσία του Λορέν Μορόν.

Πηγαίνοντας στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μανού Γκαρθία είναι σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας δεδομένου του ότι συμμετείχε στους αγώνες της Κάνσας Σίτι στο MLS. Αντιθέτως, θα εκτιμηθεί η κατάσταση του Μπόσκο Σούταλο. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έχασε διάστημα της προετοιμασίας της Σταντάρ Λιέγης και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις στις αρχές του Αυγούστου, δίχως όμως να συμπεριληφθεί στις αποστολές της βελγικής ομάδας.