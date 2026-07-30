Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει... χρυσά τις ομάδες της EuroLeague, προκειμένου να κάνει δικούς του, τους παίκτες που ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η νέα... βόμβα που έριξε ο Παναθηναϊκός έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Σιλβέν Φρανσίσκο! Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30/07) στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

Αναμφίβολα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αποτελεί μία από τις πιο... ηχηρές μεταγραφές σε όλη την Ευρώπη, αφού ο παίκτης είχε ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάν, ωστόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε την κατάσταση και έκανε δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο, πληρώνοντας το buy-out στη Βιλερμπάν. Ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει για λίγο τα 1 εκατομμύριο ευρώ!

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που οι «πράσινοι» πληρώνουν ρήτρα αποδέσμευσης για έναν παίκτη. Το ίδιο έγινε ακριβώς και στις περιπτώσεις των Γιαμπουσέλε, Μπάντιο και Μπόνγκα.

Τα... αστρονομικά ποσά που έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός για buy-outs

Πέραν του Φρανσίσκο, όπου ο Παναθηναϊκός έδωσε λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύρια ευρώ στη Βιλερμπάν, για τον παίκτη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βάλει... βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να κάνει πράξη, τα «θέλω» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για αρχή ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βαλένθια. Οι «πράσινοι» πλήρωσαν στον ισπανικό σύλλογο 1.5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Σενεγαλέζο γκαρντ, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή χρονιά πέρυσι και από τον Σεπτέμβρη θα φοράει τα «πράσινα».

Στη συνέχεια ο Ίζακ Μπόνγκα από την Παρτίζαν. Ο Γερμανός ήταν ο εκλεκτός του «Ζοτς» για τη θέση του φόργουορντ, με τους δύο να γνωρίζονται πολύ καλά από τη συνεργασία τους στη σέρβικη ομάδα.

Ο Μπόνγκα είχε συμβόλαιο με τον σύλλογο του Βελιγραδίου, ωστόσο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία ήταν 700 χιλιάδες ευρώ!

Τέλος, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έφτασε στο «τριφύλλι», εφόσον ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πλήρωσε 650 χιλιάδες ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνολικά το κόστος των buy-outs του Παναθηναϊκού στους συλλόγους όπου ανήκαν οι παίκτες που απέκτησε, είναι 3,85 εκατομμύρια ευρώ!