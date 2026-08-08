Ο Γιώργος Κούτσιας έκανε παραμυθένιο ντεμπούτο με τη Φαμαλικάο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αφού βρήκε δίχτυα κόντρα στην Εστορίλ.

Πρεμιέρα με γκολ για τον Γιώργο Κούτσια! Ο Έλληνας στράικερ της Φαμαλικάο βρήκε δίχτυα στο 32ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην Εστορίλ, που ήταν και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Ζιλ Ντίας, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κούτσιας από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ήταν το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της ομάδας, αφού είχε σκοράρει και στο φιλικό με την Κόμο.