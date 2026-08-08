Κούτσιας: Ντεμπούτο με γκολ για τον Έλληνα φορ (vid)
Πρεμιέρα με γκολ για τον Γιώργο Κούτσια! Ο Έλληνας στράικερ της Φαμαλικάο βρήκε δίχτυα στο 32ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην Εστορίλ, που ήταν και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Ζιλ Ντίας, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κούτσιας από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ήταν το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της ομάδας, αφού είχε σκοράρει και στο φιλικό με την Κόμο.
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) August 7, 2026
G. Koutsias 32'
I Liga (#1) | Estoril 0-(1) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA1 #GDEPFCF #GDEP #FCF
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