Ο 20χρονος Γκανέζος μέσος Κέιλεμπ Γιρένκι ανήκει και με τη... βούλα στην Κόβεντρι Σίτι, η οποία τον αγόρασε από τη Νόρτζελαντ με 27 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τον αγγλικό σύλλογο.

Τίναξε την μπάνκα και έκανε «δικό» της τον Γιρένκι η Κόβεντρι! Η νεοφώτιστη αγγλική ομάδα έδωσε 27 εκατ. ευρώ στη Νόρτζελαντ και απέκτησε τον ελπιδοφόρο Αφρικανό μέσο, που αποτελεί την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία της.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ συνεχίζει να ενισχύεται για να φανεί ανταγωνιστική στην Premier League και ο Γιρένκι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο. Η συμφωνία μάλιστα προβλέπει ακόμη 3 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους.

Ο φέρελπις αθλητής αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του δανέζικου πρωταθλήματος την περυσινή σεζόν και έγινε ευρέως γνωστός στο πρόσφατο Μουντιάλ, όπου πραγματοποίησε άκρως θετικές εμφανίσεις με την Γκάνα του Κεϊρός, όπου με δικό του... buzzer beater η χώρα του πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στον Παναμά στη φάση των ομίλων.