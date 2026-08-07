Νέες αποκαλύψεις για την εποχή του Ινφαντίνο στην UEFA προκαλούν πολιτικό σεισμό στη FIFA, μετά από καταγγελίες και οικονομικό διακανονισμό.

Νέα σοβαρή αναταραχή προκαλούν γύρω από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, οι αποκαλύψεις της Telegraph για υπόθεση που αφορά την περίοδο κατά την οποία κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της UEFA. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατέβαλε εξαψήφια αποζημίωση αποχώρησης σε πρώην εργαζόμενή της, η οποία φέρεται να είχε προσωπική σχέση με τον Ινφαντίνο, ενώ εκείνος υπηρετούσε ως κορυφαίο διοικητικό στέλεχος της UEFA.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο πριν από την ανάδειξη του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, τον Φεβρουάριο του 2016. Η Telegraph υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη έλαβε σημαντικό οικονομικό πακέτο κατά την αποχώρησή της, ενώ η UEFA φέρεται να κάλυψε και το κόστος φοίτησής της σε πρόγραμμα MBA σε πανεπιστημιακή σχολή.

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε αποζημίωση αποχώρησης και ότι γνώριζε τις καταγγελίες σχετικά με προσωπική σχέση της εργαζόμενης με τον Ινφαντίνο. Παράλληλα, τόνισε ότι η διαδικασία ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο, ενώ υπογράμμισε ότι από το 2016 οι εσωτερικές διαδικασίες έχουν αυστηροποιηθεί.

Η FIFA απορρίπτει τις καταγγελίες

Η FIFA απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν. Εκπρόσωπος της παγκόσμιας ομοσπονδίας δήλωσε ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο «αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες» και πως οποιαδήποτε αναφορά σε ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραβίαση κανονισμών είναι «συκοφαντική».

Η FIFA ανέφερε επίσης ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη καταγγελία εργαζομένου για τη συμπεριφορά του προέδρου της και ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν αποχωρήσεις προσωπικού και οικονομικούς διακανονισμούς εγκρίνονταν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Οι ισχυρισμοί για προαγωγή και αυξημένες απολαβές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph, η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, εργαζόταν αρχικά σε διοικητική θέση και στη συνέχεια φέρεται να προήχθη σε υψηλότερη διευθυντική θέση με σημαντικά αυξημένες αποδοχές. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η επαγγελματική της εξέλιξη προκάλεσε ερωτήματα στο εσωτερικό της UEFA, καθώς πηγές που επικαλείται υποστηρίζουν ότι η προαγωγή σημειώθηκε κατά την περίοδο της φερόμενης σχέσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές της έφτασαν περίπου τα 160.000 ελβετικά φράγκα, μετά από αύξηση περίπου 30%. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι μετά την αποχώρησή της από την UEFA, ο Ινφαντίνο φέρεται να συνέβαλε στην εξασφάλιση νέας επαγγελματικής θέσης για την ίδια.

Η αναφορά στον Μισέλ Πλατινί

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Telegraph, το ζήτημα είχε φτάσει στον τότε πρόεδρο της UEFA, Μισέλ Πλατινί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πλατινί είχε ζητήσει εξηγήσεις από τον Ινφαντίνο και ότι τελικά συμφωνήθηκε η αποχώρηση της εργαζόμενης με οικονομικό διακανονισμό. Ο Μισέλ Πλατινί δεν σχολίασε τις πληροφορίες όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για την υπόθεση.