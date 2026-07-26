Πετρούσεφ: «Μία πλευρά διέδιδε ψευδείς πληροφορίες για μένα, κάποιος προσπαθούσε να μου κάνει σαμποτάζ»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ παραχώρησε συνέντευξη σε σέρβικο μέσο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιλογή του να αγωνιστεί για την Ντουμπάι BC, ενώ αποκάλυψε πως κάποια ομάδα διέδιδε ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο.

Στο πλαίσιο συνέντευξης του σε σέρβικο μέσο και συγκεκριμένα στη Mozzart, ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποκάλυψε πως ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του τρεις ομάδες το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, εξήγησε πώς η Ντουμπάι BC αποτέλεσε μονόδρομο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε ότι η μία ομάδα επέλεξε άλλον παίκτη, ενώ ο δεύτερος σύλλογος που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του, είχε λάβει ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο από μία συγκεκριμένη πλευρά, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό επέλεξε τελικά την Ντουμπάι BC, που ήταν πλέον και η μοναδική του διέξοδος από τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον σαμποτάρουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φιλίπ Πετρούσεφ:

«Οι υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένες σε αρκετούς τομείς. Υπήρξε μια κατάσταση στην οποία δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Στο τέλος έμειναν δύο ή τρεις ομάδες.

Η μία αποφάσισε να αποκτήσει άλλον παίκτη, ενώ η άλλη είχε λάβει τόσο αρνητικές πληροφορίες για μένα από συγκεκριμένη πλευρά, ώστε τελικά η Ντουμπάι BC έμεινε ουσιαστικά η μοναδική πραγματική επιλογή. Είμαι βέβαιος ότι και η Ντουμπάι BC είχε ακούσει τα ίδια, αλλά ήταν η ομάδα που με πίστεψε περισσότερο και έκανε την πιο συγκεκριμένη πρόταση. Στην πραγματικότητα, δεν είχα και πολλές επιλογές. Όλα οδήγησαν στη Ντουμπάι BC».

Στη Ντουμπάι BC κατάλαβαν τελικά ότι οι πληροφορίες που είχαν λάβει ήταν λανθασμένες;

«Ναι. Όταν πήγα εκεί, αποδείχθηκε ότι τίποτα από όσα είχαν ακούσει ούτε η Ντουμπάι BC ούτε οι άλλες ομάδες ήταν αλήθεια. Προφανώς υπήρξε μια προσπάθεια να σαμποταριστώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν και προχωράω μπροστά. Στην EuroLeague γίνονται πολλά πράγματα πίσω από τις... κουρτίνες».

Έθιξες ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχεις ακούσει παρόμοιες ιστορίες και από άλλους συμπαίκτες; Είναι αυτός ένας τρόπος με τον οποίο οι ομάδες προσπαθούν να αποκτήσουν έναν παίκτη;

«Σίγουρα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Το γνωρίζω από εμπειρίες συμπαικτών μου, κυρίως Σέρβων παικτών, γιατί με αυτούς έχω τις περισσότερες επαφές.

Οι σύλλογοι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους. Η αγορά της EuroLeague είναι μικρή. Δεν υπάρχουν αμέτρητοι παίκτες, ιδιαίτερα εκείνοι που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Οι ομάδες έχουν κάθε δικαίωμα να προσπαθήσουν να αποκτήσουν έναν παίκτη με κάθε δυνατό τρόπο. Το αν αυτό είναι πάντα σωστό από ανθρώπινη άποψη είναι μια άλλη συζήτηση».

Και προσθέτει:

«Στον αθλητισμό συμβαίνουν πολλά πράγματα που, στην καθημερινή ζωή, θα θεωρούνταν λίγο ή πολύ ανάρμοστα. Στην καλαθοσφαίριση, όμως, σχεδόν όλα τα μέσα θεωρούνται αποδεκτά».

