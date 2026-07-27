Παίκτης της Μπεσίκτας αναμένεται να είναι την επόμενη σεζόν ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ είναι έτοιμος να ενταχθεί στην Μπεσίκτας!

Η νεοφερμένη ομάδα της EuroLeague, βρήκε στο πρόσωπο του Νοτιοσουδανού τον σέντερ που της έλειπε, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα το «5th Quarter» αναφέρει πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με τον παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Γκέμπριελ είναι γνωστός στην Ελλάδα, μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-25.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τους Γερμανούς, έπαιξε σε 23 αγώνες στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 6.1 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά ματς.