Μπεσίκτας: Συμφώνησε με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ
Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ είναι έτοιμος να ενταχθεί στην Μπεσίκτας!
Η νεοφερμένη ομάδα της EuroLeague, βρήκε στο πρόσωπο του Νοτιοσουδανού τον σέντερ που της έλειπε, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα το «5th Quarter» αναφέρει πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με τον παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Γκέμπριελ είναι γνωστός στην Ελλάδα, μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-25.
Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τους Γερμανούς, έπαιξε σε 23 αγώνες στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 6.1 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά ματς.
🚨 Besiktas has reached an agreement with Wenyen Gabriel, per source! 🇹🇷🤝
After spending one season with Bayern Munich, the 29-year-old center is set to continue his career in Turkey with Besiktas. #EuroLeague #Beşiktaş pic.twitter.com/G7VHb5LvpO— 5th Quarter (@5th_Quarter) July 25, 2026
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