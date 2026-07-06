Ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ποινές που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής στους Τζόουνς και Ναν μετά τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του Game 5 των τελικών.

Γνωστές έγιναν οι ποινές που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τόσο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όσο και στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν για τα όσα συνέβησαν στο Game 5 των τελικών.

Σε ό,τι αφορά τους αθλητές, οι Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών και με πρόστιμο 54 χιλιάδες ευρώ, ενώ στον Κέντρικ Ναν επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 2 αγωνιστικών και πρόστιμο 4 χιλιάδων ευρώ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026.

2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.

1. Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και β) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης του αθλήματος (απόπειρας βιαιοπραγίας), το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα έλαβαν χώρα) κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 13.06.2026.

3. Απαλλάσσεται ο Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος αντίπαλου αθλητή, συνεπεία της οποίας ο τελευταίος υπέστη σωματική βλάβη.