Χεζόνια: «Πολιορκία» από ομάδες του ΝΒΑ και ο ΛεΜπρόν

Χεζόνια: «Πολιορκία» από ομάδες του ΝΒΑ και ο ΛεΜπρόν

Χεζόνια: «Πολιορκία» από ομάδες του ΝΒΑ και ο ΛεΜπρόν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μαρκ Στέιν αποκάλυψε ότι αρκετές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μάριο Χεζόνια, ανάμεσά τους και οργανισμοί που παρακολουθούν στενά την υπόθεση του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Η επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ μοιάζει πλέον θέμα χρόνου. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταβάλλοντας ο ίδιος τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 850.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, ο Χεζόνια αναμένεται να αγωνιστεί ξανά στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20. Όπως αναφέρει, το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είναι έντονο, καθώς αρκετοί σύλλογοι έχουν ήδη εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, ο Στέιν σημείωσε ότι ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν τον άλλοτε φόργουορντ της Ρεάλ βρίσκονται και οργανισμοί που συμμετέχουν στην κούρσα για την απόκτηση του ΛεΜπρον Τζέιμς.

 

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που ήθελαν τον Χεζόνια να εξετάζει ακόμη και την υπογραφή 10ήμερου συμβολαίου, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση σε ρόστερ του ΝΒΑ ή ένα two-way συμβόλαιο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα του έδινε τη δυνατότητα να μείνει ελεύθερος πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, εφόσον δεν εξασφάλιζε τον ρόλο που επιθυμούσε, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το σενάριο επιστροφής στην EuroLeague σε κάποια άλλη ομάδα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     