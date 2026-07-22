Ο Μαρκ Στέιν αποκάλυψε ότι αρκετές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μάριο Χεζόνια, ανάμεσά τους και οργανισμοί που παρακολουθούν στενά την υπόθεση του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Η επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ μοιάζει πλέον θέμα χρόνου. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταβάλλοντας ο ίδιος τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 850.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, ο Χεζόνια αναμένεται να αγωνιστεί ξανά στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20. Όπως αναφέρει, το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είναι έντονο, καθώς αρκετοί σύλλογοι έχουν ήδη εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, ο Στέιν σημείωσε ότι ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν τον άλλοτε φόργουορντ της Ρεάλ βρίσκονται και οργανισμοί που συμμετέχουν στην κούρσα για την απόκτηση του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Latest on former No. 5 overall pick Mario Hezonja per league sources:



🏀 Hezonja indeed expected to rejoin the NBA for the first time since 2019-20.



🏀 Multiple NBA teams have shown interest in the Real Madrid forward.



🏀 List said to include teams also pursuing LeBron James. pic.twitter.com/le0tCT8FYi — Marc Stein (@TheSteinLine) July 22, 2026

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που ήθελαν τον Χεζόνια να εξετάζει ακόμη και την υπογραφή 10ήμερου συμβολαίου, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση σε ρόστερ του ΝΒΑ ή ένα two-way συμβόλαιο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα του έδινε τη δυνατότητα να μείνει ελεύθερος πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, εφόσον δεν εξασφάλιζε τον ρόλο που επιθυμούσε, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το σενάριο επιστροφής στην EuroLeague σε κάποια άλλη ομάδα.