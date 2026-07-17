Γιαμπουσέλε: «Διαφορετικά χρώματα, ίδια νοοτροπία»
Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ βρέθηκε στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί το «Telekom Center Athens» το οποίο θα είναι και το «σπίτι του» για τα επόμενα τρία χρόνια.
Μάλιστα έκανε και δηλώσεις μέσα από το «Glass Floor» του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων λέγοντας ότι... έχει ήδη φανταστεί το πρώτο του κάρφωμα μπροστά στους φιλάθλους.
Λίγο αργότερα «ανέβασε» και τις δικές του φωτογραφίες από το «T-Center» γράφοντας χαρακτηριστικά: «Διαφορετικά χρώματα, ίδια νοοτροπία».
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