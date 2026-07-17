Ο Δημήτρης Κατσιώνης - γνωστός σε όλους μας Hoopfellas - γράφει για τα χαρακτηριστικά των παικτών που ψάχνει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός για τη θέση των φόργουορντ.

Έχοντας “ασφαλιστεί” πλήρως στη γραμμή των γκαρντ από νωρίς, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αφήνει τον χρόνο να λειτουργήσει υπέρ του, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για το χτύπημα στις θέσεις των φόργουορντ.

Αθόρυβα και άκρως αποτελεσματικά, ο Ολυμπιακός έκλεισε δύο τοπ-παίχτες στη θέση του πόιντ γκαρντ πριν καν αυτοί βγουν στην αγορά, σε μια Offseason όπου το έλλειμμα περιφερειακών υψηλού επιπέδου (ειδικά μιλώντας για αυτούς που έχουν και εμπειρία απο την Ευρωλίγκα) έχει δημιουργήσει μια δύσκολη συνθήκη για τις ομάδες που ακόμα περιμένουν τον δικό τους “εκλεκτό” εκεί έξω.

Η Φενέρ κράτησε τον Μπάλντουιν και πρόσθεσε το δίδυμο Φόρεστ-Λάρκιν, η ASVEL έκλεισε τον Φρανσίσκο και τον πλαισίωσε με τον Βάιλερ-Μπαμπ, η Βαλένθια πήρε τον Σορτς, η Αρμάνι απάντησε με το δίδυμο Τόμπσον-Χολ, Μπάτλερ και Μακίνλει Ράιτ παρέμειναν στις ομάδες τους με νέα συμβόλαια ενώ ο Μαλακάι Φλιν υπέγραψε (χωρίς out) ένα πλoυσιοπάροχο deal ενός έτους με τη Μπαχτσεσεχίρ. Στην πραγματικότητα το διπλό “χτύπημα” των ερυθρολεύκων, αξιολογώντας πάντα τα δεδομένα της φετινής αγοράς, ήταν τεράστιο και δεν έχει εκτιμηθεί τόσο πολύ καθότι οι υποθέσεις ήταν τελειωμένες μήνες τώρα και οι εξελίξεις είχαν γνωστοποιηθεί.

Πλέον το ενδιαφέρον του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφεται στη γραμμή των φόργουορντ όπου οι ερυθρόλευκοι θα χρειαστούν δύο κινήσεις από ότι φαίνεται, παρά την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Με τον Άλεκ Πίτερς να αναχωρεί για τη Λομβαρδία, ο κόουτς των Πειραιωτών αναμένεται να στραφεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση και όχι να ψάξει απαραίτητα παίχτη με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του Βεζένκοφ.

O Oλυμπιακός ίσως κοιτάξει έναν φόργουορντ-σέντερ με ικανότητα στην περιφερειακή εκτέλεση, ο οποίος θα μπορεί να “αγκαλιάσει” έναν πιο δεύτερο ρόλο αποδεχόμενος τα λεπτά πίσω από τον Σάσα ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να πατήσει και λίγα λεπτά στο “5”, φέρνοντας εκεί τη δεξιότητα του σουτ που λείπει από την -κατά τα άλλα- αρκετά δυνατή τριάδα των Μιλουτίνοφ-Τζόουνς-Χολ. Το άλλο μοντέλο κάλυψης του κενού του Πίτερς αφορά έναν πληθωρικό 3&D φόργουορντ ο οποίος δυνητικά θα μπορεί να καλύψει τρεις θέσεις και θα έχει ως βασικό του όπλο την αθλητικότητα, το off-ball παιχνίδι και το physicality.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν ότι κάθε κίνηση συνδέεται άμεσα με την επόμενη. Στις δύο θέσεις των φόργουορντ πρέπει να αποκτήσουν 3&D χαρακτηριστικά, μέγεθος, αθλητικότητα, και switchability, ώστε να ανοίξουν τη γκάμα των διαθέσιμων επιλογών σε επίπεδο σχημάτων και αμυντικών τακτικών. Η συγκέντρωση σπουδαίου ταλέντου στα γκαρντ (με ουκ ολίγους on-ball παίχτες) και η παρουσία των Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ στο “ζωγραφιστό”, δίνει την ευκαιρία στον κόουτς Μπαρτζώκα να στραφεί στην αγαπημένη του δεξαμενή των πληθωρικών φόργουορντ με στόχο την αθλητική αναβάθμιση του ρόστερ αλλά και τη δημιουργία ακόμα καλύτερων προδιαγραφών αναφορικά με το αμυντικό κομμάτι.

Σε αντίθεση με την αγορά στα γκαρντ, η γραμμή των φόργουορντ προσφέρει επιλογές από Ευρώπη και Αμερική με παίχτες που έχουν αρκετό ενδιαφέρον ως πιθανά κομμάτια στο ερυθρόλευκο παζλ. Μένει να δούμε πως θα κινηθεί ο Ολυμπιακός.