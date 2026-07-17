Κάλεσμα Φουρνιέ για την μετακόμιση στη SUNEL Arena: «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί»
Ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την χρήση της SUNEL Arena ως προσωρινής έδρας για τους αγώνες της στη νέα σεζόν. Ακόμη η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία, ώστε να κλείσει το ζήτημα που «καίει» τους «ερυθρόλευκους» πολύ σύντομα.
Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε την είδηση της προσωρινής έδρας της ομάδας του για τη νέα σεζόν καλώντας τον κόσμο να βρεθεί δίπλα τους. «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί» ήταν το σχόλιο του στο «Χ» σχετικά με την έδρα του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.
Η ΑΕΚ έχει δώσει προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον φάκελο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης και πλέον μετρούν αντίστροφα οι δυο πλευρές για την επίτευξη της συμφωνίας.
We hope to see yall there🙏🏼🙏🏼 https://t.co/TowMtAj8LO— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 17, 2026
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