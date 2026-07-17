Κάλεσμα Φουρνιέ για την μετακόμιση στη SUNEL Arena: «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί»

Γιάννης Πάλλας
Κάλεσμα Φουρνιέ για την μετακόμιση στη SUNEL Arena: «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην προσωρινή έδρα της ομάδας του, τη SUNEL Arena καλώντας τον κόσμο να βρεθεί δίπλα στον ίδιο και τους συμπαίκτες του τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την χρήση της SUNEL Arena ως προσωρινής έδρας για τους αγώνες της στη νέα σεζόν. Ακόμη η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία, ώστε να κλείσει το ζήτημα που «καίει» τους «ερυθρόλευκους» πολύ σύντομα.

Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε την είδηση της προσωρινής έδρας της ομάδας του για τη νέα σεζόν καλώντας τον κόσμο να βρεθεί δίπλα τους. «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί» ήταν το σχόλιο του στο «Χ» σχετικά με την έδρα του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.

Η ΑΕΚ έχει δώσει προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον φάκελο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης και πλέον μετρούν αντίστροφα οι δυο πλευρές για την επίτευξη της συμφωνίας.


@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     