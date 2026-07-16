Παναθηναϊκός: Τα «κλικ» από την άφιξη του Γιαμπουσέλε
Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ ενόψει της νέας σεζόν και η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, έρχεται από το NBA για να ανεβάσει επίπεδο την «πράσινη» front line. Πρόκειται για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έφτασε την Πέμπτη (16/07) στη χώρα μας.
Ο Γάλλος ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στους Σικάγο Μπουλς και επιστρέφει στην Ευρώπη, όπου τελευταία φορά έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιαμπουσέλε κατά την άφιξή του στην Αθήνα ήταν χαμογελαστός, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις, εξέφρασε το τι θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό.
Δείτε τις φωτογραφίες από την άφιξη του Γιαμπουσέλε
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