Δείτε τις φωτογραφίες από την άφιξη του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ ενόψει της νέας σεζόν και η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, έρχεται από το NBA για να ανεβάσει επίπεδο την «πράσινη» front line. Πρόκειται για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έφτασε την Πέμπτη (16/07) στη χώρα μας.

Ο Γάλλος ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στους Σικάγο Μπουλς και επιστρέφει στην Ευρώπη, όπου τελευταία φορά έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιαμπουσέλε κατά την άφιξή του στην Αθήνα ήταν χαμογελαστός, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις, εξέφρασε το τι θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό.