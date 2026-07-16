Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τους βοηθούς του Τσάβι Πασκουάλ, με τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο να συνεργάζεται ξανά μαζί του.

Η Ντουμπάι BC μετά την πρώτη της σεζόν στη EuroLeague, θέλει να δείξει ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς στον πάγκο της θα κάθεται πλέον ο Τσάβι Πασκουάλ.

Η ομάδα των ΗΑΕ, ανακοίνωσε το staff γύρω από τον Πασκουάλ, με τον Ισπανό προπονητή, να συνεργάζεται ξανά με τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο. Ο Έλληνας προπονητής είχε συνεργαστεί μαζί του στον Παναθηναϊκό, όσο και στη Ζενίτ.

Ο coach Παναγιωτόπουλος, τα τελευταία χρόνια είναι στην Εθνική μας ομάδα, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC

«Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Τσάβι Πασκουάλ, έπειτα από επτά συνολικά σεζόν κοινής πορείας. Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πέντε χρόνια στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (2020–2025) και για δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό (2016–2018), κατακτώντας πολλούς τίτλους σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Παράλληλα, ο Παναγιωτόπουλος φέρνει μαζί του στη Dubai Basketball πλούσια εμπειρία από την EuroLeague».