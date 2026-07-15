Το Gazzetta προσεγγίζει το «αγνώριστο» πρόσωπο που εδώ και μία διετία χαρακτηρίζει τους «μπλαουγκράνα» σε όλες τις διοργανώσεις και αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από την... κατηφορα που έχει πάρει ο ιστορικός σύλλογος της Καταλωνίας στο μπασκετικό στερέωμα.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Οι Έλληνες φίλοι της Μπάρτσα θα θυμούνται ότι η τελευταία φορά που πανηγύρισαν τίτλο της ομάδας μπάσκετ, απέχει περίπου 37 μήνες! Ήταν Ιούνιος του 2023 και στον πάγκο της καθόταν για τελευταία φορά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (μακράν ο πετυχημένος ξένος προπονητής στην σύγχρονη ιστορία της), όταν το «καμάρι» της Βαρκελώνης κατακτούσε το τελευταίο του πρωτάθλημα και προερχόταν από την τιμητική 4η θέση στο Final Four της Euroleague (Κάουνας).

Έκτοτε, η άλλοτε κραταιά (2 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, με συνολικά 5 ευρωπαϊκά τρόπαια και με 17 συμμετοχές σε Final Four) Μπαρτσελόνα, μετράει 0/17 προσπάθειες σε συνολικά τέσσερις διοργανώσεις (ACB, Copa del Rey, Super Copa & Euroleague), ενώ πέρυσι λόγω της 5ης θέσης που κατέλαβε στο πρωτάθλημα της σεζόν (2024-25), δεν είχε δικαίωμα να παίξει στο Super Copa που διοργανώθηκε στην Μάλαγα!

Η κορύφωση του «δράματος» ήρθε από μία φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πέρυσι με προπονητή τον Πεναρόγια αποκλείστηκε από τα ημιτελικά των playoffs στην ACB, ενώ στην αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε έμεινε εκτός post season στην Euroleague (αποκλείστηκε στα play-in από την Μονακό), για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια!

Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μετά από μία αποκαρδιωτική χρονιά, στις 15 Ιούλη και μετά την παραίτηση του Τσάβι Πασκουάλ και την λήξη του 10ετούς συμβολαίου του general manager, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον νέο προπονητή (όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προκάτοχός Καταλανού τεχνικού στην Ντουμπάι, Αλεξάντερ Σέκουλιτς), έχει προχωρήσει μόλις σε 3 μετεγγραφές (Τζ. Ρόμπινσον, Ενκάμπουα & Νίμπο), ενώ δύο παίκτες με τους οποίους είχε συμφωνήσει (Μ.Ράιτ και Μ.Τζέιμς), αποφάσισαν να πάνε αλλού! Είτε επειδή απογοητεύτηκαν απ' όσα συνάντησαν, είτε επειδή ο σύλλογος αθέτησε όρους της συμφωνίας.

Ποια είναι η βασική αιτία που η Μπάρτσα έχει «κατέβει» επίπεδο στο μπάσκετ

Κατ' αρχάς να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για μία πρωτόγνωρη κατάσταση στα χρονικά του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου! Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, χρονολογείται ουσιαστικά λίγο μετά τα μέσα της σεζόν, όταν ο Τσάβι Πασκουάλ άρχισε να παραπονιέται στην διοίκηση για την αδυναμία ολοκλήρωσης κάποιων μετεγγραφικών κινήσεων που είχε ζητήσει για την ενίσχυση του ρόστερ. Και ο λόγος είχε να κάνει με το περιορισμένο budget, εξαιτίας της δυσκολίας άντλησης κεφαλαίων από το κεντρικό ταμείο της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι τα οικονομικά της ομάδας, υπόκεινται σε ετήσιο τριπλό έλεγχο. Αναφέρομαι στο “Financial Fair Play” της Euroleague και της ACB, αλλά και στο αντίστοιχο της “La Liga”, που καθορίζει την οικονομική λειτουργία όλου του club! Κοινώς τα πάντα στο μπάσκετ εξαρτώνται από το ποδόσφαιρο!

Επίσης, από το ξεκίνημα της 2ης θητείας του προέδρου, Τζουάν Λαπόρτα (2021-2026), η Μπαρτσελόνα βρίσκεται υπό καθεστώς οικονομικής επιτήρησης από την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, ώστε να επιτευχθεί μία ισορροπία ανάμεσα σε έσοδα και τα έξοδα.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε στα βιβλία του συλλόγου, όλες οι μετεγγραφές των τελευταίων ετών καλύπτονταν από ένα θολό τοπίο και έστω και ετεροχρονισμένα, πρέπει να ελεγχθουν διεξοδικά. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή εξέλιξη είχε επίδραση και στο μπάσκετ.

Για να καθοριστεί, λοιπόν, το ύψος του budget που θα είχε στην διάθεσή του το μπασκετικό τμήμα, ώστε να φτιάξει ομάδα, θα έπρεπε το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό να έχει καθαρό ισολογισμό. Το ίδιο ακριβώς καθεστώς ισχύει και για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπό αυτές τις πολύ αυστηρές επιταγές, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η Μπάρτσα δεν είναι πλέον σε θέση όχι μόνο να ξοδεύει περιουσίες για μετεγγραφές, αλλά ούτε να καν να διατηρήσει τα πολύ υψηλά συμβόλαια που προϋπήρχαν, πριν ξανααναλάβει ο Λαπόρτα. Κάπως έτσι αποχώρησαν τόσο Νίκολα Μίροτιτς, όσο και ο Κόρι Χίγκινς.

Τίποτε δεν θυμίζει τα μπασκετικά μεγαλεία του παρελθόντος

Με λίγα λόγια τίποτε δεν είναι το ίδιο σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν της ομάδας. Όταν ο Πασκουάλ αντικατέστησε τον Πεναρόγια, το διοικητικό συμβούλιο του υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο, ώστε να του εξασφαλίσει ένα όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό ρόστερ.

Δυστυχώς, όμως, στην πράξη αποδείχτηκε ότι το τμήμα μπάσκετ δεν αποτελεί προτεραιότητα των μετόχων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που έχουν διαφορετικούς ιδιοκτήτες από τις αντίστοιχες ποδοσφαιρικές τους ομάδες!

Μιλάμε για μία τελείως διαφορετική δομή διοικητικής λειτουργίας, η οποία εννοείται ότι ευνοεί τους ελληνικούς συλλόγους. Αυτό το μοντέλο, σίγουρα έχει κάποια οφέλη από πλευράς κύρους, ταυτόχρονα έχει και αρκετά μειονεκτήματα, όπως σε επίπεδο ρευστότητας και λήψης αποφάσεων.

Παρ’ όλα αυτά, σχετικά πρόσφατα ο Λαπόρτα επενεξελέγη, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Το νέο γήπεδο της ομάδας, που θα αντικαταστήσει το πεπαλαιωμένο “Palau Blaugrana”, βρίσκεται ακόμη στην μακέτα και το πλέον θλιβερό της υπόθεσης είναι ότι μέσα Ιουλίου, η Μπαρτσελόνα είναι η μόνη ομάδα της Euroleague που δεν έχει ακόμη προπονητή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προοπτική που υπάρχει για την νέα σεζόν.