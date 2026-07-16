Γιαμπουσέλε: Σήμερα η άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό
Ώρα Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό! Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, αναμένεται να φτάσει σήμερα (16/07) στη χώρα μας για λογαριασμό του «τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα στις 17:30 το απόγευμα, ο Γιαμπουσέλε θα είναι στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Θυμίζουμε, ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια, με το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
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