Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αναμένεται να φτάσει σήμερα (16/07) στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ώρα Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό! Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, αναμένεται να φτάσει σήμερα (16/07) στη χώρα μας για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα στις 17:30 το απόγευμα, ο Γιαμπουσέλε θα είναι στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Θυμίζουμε, ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια, με το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.