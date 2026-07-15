Ο Άρης δεν παρέκκλινε από την πρόταση που έχει καταθέσει στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Βασίλη Τολιόπουλο για την απόκτησή του και περιμένει την απάντηση των «πράσινων».

Το Gazzetta έχει γράψει κατ’ επανάληψη ότι η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου απασχολεί τον Άρη από την περασμένη άνοιξη καθώς επίσης και ότι οι «κίτρινοι» κατέληξαν σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για την απόκτησή του. Όπως επίσης ότι είχαν αποφασίσει να μην παρεκκλίνουν ούτε κατ’ ελάχιστο από αυτά αξιολογώντας αντίστοιχα το κόστος της όλης υπόθεσης. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν έχουν την πρόθεση να εμπλακούν σε κάθε μορφή πλειστηριασμού, ανεξαρτήτως της έντονης επιθυμίας συνεργασίας με τον παίκτη. Και μπήκαν σ’ αυτή την κούρσα μέσα από την κατάθεση πρότασης τόσο στον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας επίσης ότι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ περιλάμβαναν την κατάθεση υψηλότερης οικονομικής πρότασης.

Εστιάζοντας στην προσφορά του Άρη αυτή περιλαμβάνει το ποσό των 750.000 ευρώ για την αγορά του παίκτη. Σε ότι αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Άρης προτίθεται να του προτείνει τετραετές συμβόλαιο. Η προσφορά του ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό ήταν διπλάσια όπως και στον παίκτη καθώς το ποσό ήταν μεγαλύτερο και μάλιστα αφορά για τρία χρόνια συνεργασίας.

Επιμένοντας στην πολιτική που ακολούθησε ο Άρης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Θεσσαλονικείς ακολούθησαν τις πρέπουσες διαδικασίες με σεβασμό στη δέσμευση του Παναθηναϊκού με τον παίκτη. Δηλαδή, επικοινώνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Παναθηναϊκό μεταφέροντας τις προθέσεις τους και όντας βέβαιοι για τη χρησιμότητα της παρουσίας του παίκτη στην ομάδα. Όπως έχει γράψει κατ’ επανάληψη το Gazzetta, όλα είναι στο χέρι των «πράσινων» οι οποίοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Βασίλη Τολιόπουλο με ποσό μικρότερο των 1.5 εκατ. ευρώ. Πολλά θα εξαρτηθούν όμως και από τη στάση του αθλητή.

Επί της ουσίας, ο Άρης περιμένει την απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του Βασίλη Τολιόπουλου. Αν οι «πράσινοι» αλλάξουν στάση και απαντήσουν θετικά, θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις με τον διεθνή γκαρντ. Αν όχι, αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει. Προφανώς το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών.