Ο Ντέιβιντ Κράμερ αποτελεί και επίσημα παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού διεθνούς γκαρντ.

Ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση εν όψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντέιβιντ Κράμερ.

Ο 28χρονος Γερμανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση

«Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γερμανίας, Ντέιβιντ Κράμερ, είναι το νέο μέλος του Ερυθρού Αστέρα!

Ο Κράμερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους "ερυθρόλευκους" και έρχεται για να ενισχύσει τη θέση του σούτινγκ γκαρντ.

Γεννημένος το 1997 στη Σλοβακία, όπου ο πατέρας του αγωνιζόταν ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην ακαδημία της Ουλμ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή λίγκα, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες της Μπάγερν Μονάχου, της Μπραουνσβάιγκ, της Γρανάδα και της Τενερίφης, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν, πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά.

Με ύψος 1,96 μ., ξεχωρίζει για το εξαιρετικό του σουτ, την αξιόπιστη άμυνα και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ.

Καλώς ήρθες στον Ερυθρό Αστέρα, Νταβίντ!»