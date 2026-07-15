Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε την πρώτη του «πράσινη» ανάρτηση μέσω Instagram story μετά την ανανέωση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανανεώσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό έως το 2030 με το Τριφύλλι να δένει έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες στο δυναμικό του για άλλα τέσσερα χρόνια.

Ο Ισπανός φόργουορντ προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ανανέωση της συνεργασίας του μέσω Instagram story με μία φωτογραφία του συνοδέυοντάς τη από το «2030» μαζί και μία πράσινη καρδιά και ένα τριφύλλι.