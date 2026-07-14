Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: «Ποιος θα τον αφήσει ρε να φύγει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, πραγματοποίησε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σχετικά με το μέλλον του Ισπανού φόργουορντ, τονίζοντας πως θα του ανανεώσει το συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο; Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί "Θέλουμε να παίζεις για όσο θες". Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα».