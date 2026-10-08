Έδρα που... δεν αγγίζεται το ΟΑΚΑ!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ψάχνει άλλη μία εντός έδρας νίκη.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει το 3 στα 3 έως τώρα στη διοργάνωση, εκμεταλλευόμενοι και την έδρα τους. Τόσο απέναντι στην Παρί (91-72), στη Βιλερμπάν (102-79) όσο και με αντίπαλο τη Μακάμπι (90-67), το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εμφανώς ανώτερο και δεν αγχώθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Θετική ήταν η πρεμιέρα του και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου επιβλήθηκε με 103-74 των Βίκος Φalcons, έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Παναθηναϊκός έδειξε τη σοβαρότητα που χρειαζόταν και τώρα ετοιμάζεται για ένα μεγάλο τεστ.

Η αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, έχει φαβορί και αυτό είναι το «τριφύλλι». Η νίκη του (-4,5), προσφέρεται σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Ο Ομπράντοβιτς είδε τον Χέιζ-Ντέιβις να ξεπερνά τον τραυματισμό του και να προσφέρει με το «καλημέρα» σας στην ομάδα. Πλέον μετρούν αντίστροφα οι Ναν, Σλούκας, Χουάντσο και Φαλ, με τον τελευταίο μάλιστα να μοιάζει πιο έτοιμος από ποτέ για την επιστροφή του.

Το ρόστερ βέβαια διαθέτει μεγάλη ποιότητα και παίκτες που μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση. Οι «πράσινοι» επιθετικά «πετούν» φωτιές και το Over 163.5 Πόντοι είναι σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Από την άλλη, η Φενερμπαχτσέ έχει δείξει παρόμοια εικόνα. Αρχικά επιβλήθηκε με 78-68 της Μπολόνια και έπειτα με 100-76 και με76-66 της Ντουμπάι. Δίνει το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι, σε μία από τις δυσκολότερες έδρες.

Ο Γιασικεβίτσιους και ο Ομπράντοβιτς συγκρούονται για άλλη μία φορά, πρώτη όμως με τον Σέρβο να βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα, πριν από τη «διαβολοβδομάδα» όπου θα δώσουν το πρώτο τους εκτός έδρας φετινό ματς, αυτό στην έδρα της Παρτίζαν.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial