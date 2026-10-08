Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το “sky is not the limit”
Απρόβλεπτος εντός παρκέ και… διασκεδαστικός έξω από αυτό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague και το PS Blog, για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, τις φιλοδοξίες του και τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα.
Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι, στους τρεις συμπατριώτες του, Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε, ενώ εξήγησε το τι κάνει την εμπειρία της EuroLeague διαφορετική.
Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη του επικοινωνία με τον Ομπράντοβιτς και αποκάλυψε το ταλέντο του στον χορό.
Δείτε την flash interview του Σιλβέν Φρανσίσκο στο PS Blog
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