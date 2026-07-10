Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Μπλέικνι μέχρι το 2029.

Μετά τη μεταγραφή του Αμίρ Κοφεϊ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, έχει θέσει τους επόμενούς της μεταγραφικούς στόχους. Εκτός από τις νέες μεταγραφές, η ομάδα του Ιτούδη προχωράει και στην ανανέωση σημαντικών παικτών. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για τον Αντόνιο Μπλέικνι.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν με την ομάδα του Τελ Αβίβ. Ο ίδιος, ανανέωσε μέχρι το 2029 το συμβόλαιό του και θα παραμείνει για άλλα τρία χρόνια στη Χάποελ.

Ο Μπλέικνι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε στη EuroLeague μέσο όρο 13.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Χάποελ

«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη της ομάδας, Αντόνιο Μπλέικνι, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028/29.

Ο Μπλέικνι εντάχθηκε στον σύλλογο τον Οκτώβριο του 2024 και συμμετείχε στην κατάκτηση του Eurocup, καθώς και στην πρώτη του σεζόν στην Euroleague την περασμένη σεζόν και στην πρόκρισή του στα πλέι οφ του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης, κάτι που θα εξασφαλίσει στη Χάποελ άλλη μια σεζόν στο πρωτάθλημα.

Την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα, ο Μπλέικνι έπαιξε 41 αγώνες, στους οποίους είχε μέσο όρο 13,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ, 53,8% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα. Στην Αμερικανική Winner Basket League, έπαιξε 13 αγώνες στην κανονική σεζόν, στους οποίους κατέγραψε 12,9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 37,7% στα δίποντα και 41,2% στα τρίποντα».