Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Μπράιαντ ρίχνει άγκυρα μέχρι το 2029
Σπουδαία νέα για την ομάδα του Ιτούδη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανανέωσε τον πολύ σημαντικό Ελάιτζα Μπράιαντ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ένας από τους κορυφαίους περιφερειακούς της Euroleague τη σεζόν που πέρασε.
Πάτησε παρκέ στη διοργάνωση σε 38 ματς και μέτρησε 15,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ. Είχε 59.6% δίποντα και 37.2% στα τρίποντα. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για την εξέλιξη της υπόθεσης.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συνεχίζω με τα κόκκινα και ανυπομονώ να συναντήσω ξανά τους πάντες. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στη δουλειά και να συνεχίσουμε τη σκληρή προσπάθεια»
שחקן חמישיית העונה ממשיך באדום 🚩— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 11, 2026
לכל הפרטים: https://t.co/o8vgPiRtyY pic.twitter.com/NhkqhY3Lz9
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