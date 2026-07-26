Φενέρμπαχτσε: Συμφώνησε με τον Γιούζανγκ, γράφει Τούρκος ρεπόρτερ
Συνεχίζει να ενισχύεται η Φενέρμπαχτσε ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς που πλησιάζει, κάνοντας δικό της τον Τζόνι Γιούζανγκ.
Ο τούρκικος σύλλογος θέλει να πλαισιώσει ρόστερ το οποίο θα είναι αντάξιο, έτσι ώστε να βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, προκειμένου να ενισχυθεί η Φενέρ στις θέσεις των φόργουορντ και να καλύψει το κενό του Μπιμπέροβιτς.
Δείτε ΕπίσηςΦενέρμπαχτσε: «Αυξάνει το μπάτζετ στα 45 εκατ. ευρώ»
Ο Τζόνι Γιούζανγκ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τους Τίμπεργουλβς και σε 21 ματς, είχε μ.ο 2 πόντους σε 4.2 λεπτά συμμετοχής.
Ολοκλήρωσε τη χρονιά, με τη Ζενίτ Αγίας Πατρούπολης, μετρώντας μ.ο 14.6 πόντους, ανά ματς, 2.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και είναι έτοιμος για το επόμενο... βήμα της καριέρας του.
🚨 Fenerbahçe Basketbol Takımı, son olarak Zenit forması giyen şutör Johnny Juzang ile anlaşmaya vardı.— Anıl S. Uysal (@anilevicius) July 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.