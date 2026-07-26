Ο Τζόνι Γιούζανγκ αναμένεται να είναι παίκτης της Φενέμρπαχτσε την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Φενέρμπαχτσε ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς που πλησιάζει, κάνοντας δικό της τον Τζόνι Γιούζανγκ.

Ο τούρκικος σύλλογος θέλει να πλαισιώσει ρόστερ το οποίο θα είναι αντάξιο, έτσι ώστε να βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, προκειμένου να ενισχυθεί η Φενέρ στις θέσεις των φόργουορντ και να καλύψει το κενό του Μπιμπέροβιτς.

Ο Τζόνι Γιούζανγκ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τους Τίμπεργουλβς και σε 21 ματς, είχε μ.ο 2 πόντους σε 4.2 λεπτά συμμετοχής.

Ολοκλήρωσε τη χρονιά, με τη Ζενίτ Αγίας Πατρούπολης, μετρώντας μ.ο 14.6 πόντους, ανά ματς, 2.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και είναι έτοιμος για το επόμενο... βήμα της καριέρας του.