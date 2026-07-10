Γιαννακόπουλος: Αποχαιρέτησε τον Όσμαν!
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Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται από τον Παναθηναϊκό ο Τσέντι Όσμαν, τον οποίο αποχαιρέτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Πραγματική «βόμβα» έριξε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» διοίκησης καθώς με χαρακτηριστικό story είπε «αντίο» στονΤούρκο φόργουορντ.
«Η απόφασή σου με στεναχωρεί αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
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