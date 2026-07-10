Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έχει γίνει «σημαία» του Ολυμπιακού και θα μείνει για άλλα δύο χρόνια στον Πειραιά.

Υπάρχουν παίκτες, που δίνουν πάντα το 100% στο παρκέ, βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα, ξέρουν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και «πονάνε» τη φανέλα. Σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα μπαίνει ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος θα βρίσκεται για άλλα δύο χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του.

Οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για την παραμονή του «Παπ» στο λιμάνι. Για τα «θέλω» του ίδιου, είναι περιττό να πούμε. Ο Παπανικολάου δεν σέβεται απλά τη δουλειά του και το γεγονός ότι παίζει στον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός και πονάει την ομάδα. Σε χαρές, σε λύπες, σε αναποδιές, σε επιτυχίες, εκφράζει τον μέσο φίλαθλο της ομάδας.

Δεν είναι απλό πράγμα να αγωνίζεσαι στην ομάδα της καρδιάς σου. Πόσο μάλλον όταν είσαι και αρχηγός. Μόνο και μόνο το να σκεφτεί κανείς, ότι βρισκόταν στο ρόστερ στις δύο EuroLeague το 2012 και το 2013 και σήκωσε την πιο πρόσφατη το 2026, κάτι δείχνει. Δεν είναι μόνο η πίστη στον σύλλογο, αλλά και το ότι δουλεύει σκληρά και δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό.

Το να ακούς τον Κώστα να μιλάει, μετά από άσχημα αποτελέσματα ή από μεγάλες επιτυχίες είναι απολαυστικό. Ο λόγος; Ότι ακούς κουβέντες που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του.

Δεν γίνεται να βρεθεί φίλος του Ολυμπιακού που θα πει κακή κουβέντα για τον Παπανικολάου ή πως δεν δίνει ότι έχει και δεν έχει για αυτή την ομάδα. Τα δάκρυα χαράς του στη φιέστα για τη EuroLeague, ήταν μια στιγμή περηφάνιας για τον ίδιο. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πέτυχε κάτι τόσο μεγάλο ως αρχηγός και ότι έβλεπε μπροστά του χιλιάδες φιλάθλους στις 5 το πρωί, να πανηγυρίζουν (στο Δημοτικό Θέατρο).

Τα λόγια του όταν πήρε το μικρόφωνο; Το ότι έδωσε ένα σύνθημα και όλοι αγκαλιά τραγουδούσαν; Όλα μα όλα αυτά, δείχνουν την αγάπη του.

Ο Παπανικολάου είχε πει

«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Δεύτερον, όλοι εσείς και όλοι όσοι στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για εμάς. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Όλο αυτό το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Για να μην σας κουράζω, ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή: Ολυμπιακέ για εμάς (σύνθημα)…

Ευχαριστούμε Πειραιά, όλα τα κάνουμε για εσάς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι (οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι) έχουν τον Ολυμπιακό τόσο ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς όχι για εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ».

Συνολικά 14 χρόνια της καριέρας του, τα έχει περάσει στον Ολυμπιακό. Και αυτά αναμένονται να γίνουν 16, καθώς θα κλείσει την καριέρα του στον Πειραιά. Μετά τους Σπανούλη και Πρίντεζη, το πιθανότερο είναι να αποσυρθεί και η δική του φανέλα, με το νούμερο «16». Όσα και τα χρόνια που θα έχει φορέσει την ερυθρόλευκη.

Αυτό το blog δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό προφίλ του Κώστα. Αλλά με το τι πρεσβεύει και το πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από τότε που ήμουν παιδί, θυμάμαι τον Παπανικολάου στην ομάδα και τώρα που έχω την τύχη να βρίσκομαι στον χώρο της δημοσιογραφίας και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι ακόμα εδώ. Πιστός στρατιώτης, για να το πούμε πιο λαϊκά.