Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης ανέβασε τα καλύτερα highlights του Ίζακ Μπόνγκα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γερμανού.

Συγκεκριμένα μέσω βίντεο δείχνει μερικά από τα highlight του με τη φανέλα της Παρτίζαν, καθώς και με την Εθνική Γερμανίας.