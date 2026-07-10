Παναθηναϊκός: Ανέβασε βίντεο τα highlights του Μπόνγκα
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης ανέβασε τα καλύτερα highlights του Ίζακ Μπόνγκα.
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Γερμανού.
Συγκεκριμένα μέσω βίντεο δείχνει μερικά από τα highlight του με τη φανέλα της Παρτίζαν, καθώς και με την Εθνική Γερμανίας.
Δείτε το βίντεο:
Isaac is GREEN 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/KEvk1y6Oj1— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2026
@Photo credits: x_paobcgr
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