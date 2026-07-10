EuroCup: Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν το πρόγραμμά τους
Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν το πρόγραμμά τους στον πρώτο και στον τέταρτο όμιλο του EuroCup αντίστοιχα, με την πρεμιέρα της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένη για τις 29 και 30 Σεπτεμβρίου.
Πρώτο εντός έδρας μας για τον Άρη θα είναι αυτό της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι στην Μπούργος, ενώ ο ΠΑΟΚ ξεκινά την διοργάνωση με παιχνίδι στο σπίτι του, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μανρέσα στην Θεσσαλονίκη.
Να σημειωθεί πως οι ημερομηνίες και οι ώρες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
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Αναλυτικά το πρόγραμμα Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup:
Round 1
Λε Μαν – Άρης
ΠΑΟΚ - Μανρέσα
Round 2
Άρης – Μπούργος
Μονακό – ΠΑΟΚ
Round 3
Άρης – Τορτόνα
Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ
Round 4
Ροστόκ Σίγουλβς – Άρης
ΠΑΟΚ – Ουλμ
Round 5
Άρης – Τσεντεβίτα - Ολίμπια
Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ
Round 6
Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης
ΠΑΟΚ – Ρόμα
Round 7
Άρης – Ρίγα
Μπάλκαν – ΠΑΟΚ
Round 8
Άρης – Λε Μάν
Μανρέσα – ΠΑΟΚ
Round 9
Μπούργος – Άρης
ΠΑΟΚ – Μονακό
Round 10
Τορτόνα – Άρης
ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις
Round 11
Άρης – Ροστόκ Σίγουλβς
Ουλμ – ΠΑΟΚ
Round 12
Τσεντεβίτα – Ολίμπια – Άρης
ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ
Round 13
Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ
Ρόμα – ΠΑΟΚ
Round 14
Ρίγα – Άρης
ΠΑΟΚ - Μπάλκαν
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