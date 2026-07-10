Το EuroCup έκανε γνωστό το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου, χωρίς να ανακοινώσει ημέρες και ώρες όμως, με Άρη και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τα ματς τους.

Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν το πρόγραμμά τους στον πρώτο και στον τέταρτο όμιλο του EuroCup αντίστοιχα, με την πρεμιέρα της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένη για τις 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Πρώτο εντός έδρας μας για τον Άρη θα είναι αυτό της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι στην Μπούργος, ενώ ο ΠΑΟΚ ξεκινά την διοργάνωση με παιχνίδι στο σπίτι του, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μανρέσα στην Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί πως οι ημερομηνίες και οι ώρες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup:

Round 1

Λε Μαν – Άρης

ΠΑΟΚ - Μανρέσα

Round 2

Άρης – Μπούργος

Μονακό – ΠΑΟΚ

Round 3

Άρης – Τορτόνα

Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ

Round 4

Ροστόκ Σίγουλβς – Άρης

ΠΑΟΚ – Ουλμ

Round 5

Άρης – Τσεντεβίτα - Ολίμπια

Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ

Round 6

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης

ΠΑΟΚ – Ρόμα

Round 7

Άρης – Ρίγα

Μπάλκαν – ΠΑΟΚ

Round 8

Άρης – Λε Μάν

Μανρέσα – ΠΑΟΚ

Round 9

Μπούργος – Άρης

ΠΑΟΚ – Μονακό

Round 10

Τορτόνα – Άρης

ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις

Round 11

Άρης – Ροστόκ Σίγουλβς

Ουλμ – ΠΑΟΚ

Round 12

Τσεντεβίτα – Ολίμπια – Άρης

ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ

Round 13

Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ρόμα – ΠΑΟΚ

Round 14

Ρίγα – Άρης

ΠΑΟΚ - Μπάλκαν