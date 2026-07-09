Η «αρκούδα» και το μπάσκετ του Ζοτς!

Ωθούμενος από την επιθυμία και το όραμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που ολοκλήρωσε μια από τις σημαντικότερες κινήσεις των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα, φέρνοντας πίσω στην Ευρώπη τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε!



“Κατανοώ τις όποιες ανησυχίες γεννάει η μη προσθήκη ενός ακόμα κλασσικού σέντερ, όμως η επιλογή μου είναι αυτή. Θέλων αυτόν τον παίχτη για τον ρόλο”.

Η απάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ερώτημα “Yabusele ή καθαρό πεντάρι” ήταν μάλλον αποστομωτική. Το πλάνο του Σέρβου κόουτς είναι ξεκάθαρο. Ο καινούργιος, δικός του Παναθηναϊκός κατευθύνεται με ταχύτητα στο μπάσκετ της επόμενης ημέρας, με βάση του στο ταξίδι αυτό τον ρεαλισμό και τον σεβασμό στο σήμερα. Positionless παιχνίδι (σχήματα δομημένα με γνωμονα όχι τις παραδοσιακές θέσεις αλλά τις δεξιότητες και τη μετακίνηση των 5 σε διαφορετικούς ρόλους εντός της πεντάδας), switchability (άμυνα αλλαγών), big wings (δηλαδή μεγάλοι “πλάγιοι” στις ενδιάμεσες θέσεις), δημιουργία από όλες τις γραμμές με διαφορετικά πρόσωπα ως πόλους, ταχυδύναμη.

Η απόκτηση του εκρηκτικού πακέτου του Yabusele καθάρισε κάθε σύννεφο δεύτερης σκέψης, δείχνοντας την κατεύθυνση. Ο Γάλλος φόργουορντ-σέντερ έρχεται για να φέρει το πολυπόθητο συγκριτικό πλεονέκτημα στους πράσινους, όντας ο πιο δυναμικός (“αρκούδα” γαρ) PF στη λίγκα και παράλληλα ένα “5” που μπορεί να ανοίξει το γήπεδο. Με αυτόν, τον Μήτογλου, τον Χέις-Ντέιβις, τον Χουάντσο και τον Μπόνγκα ο Ζοτς θα στοχεύσει στο να τεντώσει τις αντίπαλες άμυνες στο μισό γηπέδο, ώστε να πατήσει ο Κέντρικ Ναν σε συνέχεια και με την καλύτερη δυνατή συνθήκη σε επίπεδο χώρων, στην αντίπαλη ρακέτα.

Ο Yabusele δίνει στους πράσινους τη δυνατότητα να παίξουν με το μέγεθος στις πεντάδες, πηγαίνοντας σε ψηλά σχήματα με αυτόν στο “4” αλλά και small units με αυτόν ως σέντερ. Το επιθετικό του οπλοστάσιο επίσης είναι βαθύ. Ρίξτε μια ματιά στα στατιστικά του στην τελευταία του σεζόν με τη Ρεάλ στην Ευρωλίγκα:

-46.1% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου

-1.311 πόντοι/κατοχή σε στατικές εκτελέσεις

-1.219 πόντοι/κατοχή με πλάτη στο καλάθι

-1.571 πόντοι/κατοχή από “κοψίματα” προς το καλάθι

Η Spread Pick & Roll-επίθεση του Ομπράντοβιτς δουλεύει στην εντέλεια με έναν ψηλό που μπορεί να σουτάρει από το τρίποντο. Όταν αυτός δε, έχει παιχνίδι και με πλάτη στο καλάθι, ο Ζοτς μπορεί να ξεκλειδώσει ένα τελείως διαφορετικό σύνολο δράσεων που του δίνει έξτρα λύσεις απέναντι σε άμυνα αλλαγών. Παίχτες όπως ο Σμάιλαγκιτς (Shooting Big), o Καμίνσκι (πρόσωπο και πλάτη στο καλάθι), ΛεΝτέι (PF με μέσα-έξω παιχνίδι) η ο Μέλι παλαιότερα έπαιξαν υψηλού επιπέδου μπάσκετ -ο καθένας μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του- στο σύστημα του Σέρβου mastermind.

Εκεί εντάσσεται λοιπόν και ο Yabusele. Με ένα τεράστιο κορμί όπως αυτό του Φαλ και έναν diver όπως ο Λεσόρτ δίπλα του, ο Γάλλος μπορεί να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Το μέγεθος που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός στις υπόλοιπες θέσεις μπορεί να μακιγιάρει την έλλειψη ενός ψηλού σέντερ (στα σχήματα με τον Yabusele στο “5”) σε μια νέα πραγματικότητα οπου τα βασικά ζητούμενα θα είναι δύο:

-Η επιθετικότητα. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρίσκεται σε “θέση επίθεσης”.

-Οι χώροι. Η μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χώρων στο σετ παιχνίδι ως βάση για την εκμετάλλευση κάθε εκατοστού στο μισό γήπεδο.

Πέρα και επάνω από όλα αυτά, ο Yabusele επιλέχθηκε γιατί φέρνει ηγεσία και προσωπικότητα. Ίσως υπήρχαν παίχτες εκεί έξω που δυνητικά να αποτελέσουν καλύτερα fits στο μπάσκετ της κανονικής περιόδου για τον Παναθηναϊκό. Όμως κανείς σαν τον Γάλλο για να κερδίσεις μια σειρά playoffs ή ένα οριακό παιχνίδι χωρίς αύριο.

Γιατί απλά είναι κάποιος, τον οποίον θέλεις μαζί σου στη μάχη.

