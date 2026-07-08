Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο «CLUB 1908» και μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» για τα τρία επόμενα χρόνια.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της απόκτησής του από το «τριφύλλι» ο Γιαμπουσέλε παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη στο «CLUB 1908» του Παναθηναϊκού.

«Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου club, με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητή και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό τον σπουδαίο Σύλλογο», δήλωσε αρχικά ο 30χρονος παίκτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην συνύπαρξή του με τους γνώριμούς Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ:

«Είναι αδέρφια μου, πραγματικά αδέρφια μου και οι δύο. Με τον “Μους” είχαμε μια υπέροχη σεζόν στην Βιλερμπάν μαζί, ενώ με τον Ματίας παίζουμε πολλά χρόνια παρέα στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό για εμένα που θα έχω την ευκαιρία να παίξω μαζί τους στον Παναθηναϊκό», ενώ για το ρόστερ της ομάδας ανέφερε: «Προφανώς γνωρίζω όλους τους νέους μου συμπαίκτες, είτε έχω αγωνιστεί απέναντί τους, είτε όχι. Και τον Κέντρικ και τον Νάιτζελ και τον Χουάντσο και τον Σλούκα και τον Τσέντι και όλα τα παιδιά. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί παίκτες και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί».

Όσο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη συνομιλία που είχαν πριν από τις υπογραφές; «Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και, πραγματικά, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Προφανώς γνωρίζω τα πάντα γι’ αυτόν, θαυμάζω την καριέρα του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη συνεργασία».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Τους αγαπώ πραγματικά! Έχουν αληθινή αγάπη και πάθος για την ομάδα. Τη στηρίζουν 200%, είτε κερδίζει, είτε χάνει. Έχω αγωνιστεί ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, καθώς και στον τελικό της EuroLeague στο Βερολίνο το 2024 και, πραγματικά, ήταν όνειρο για εμένα να αγωνιστώ σε μια ομάδα με φιλάθλους όπως του Παναθηναϊκού. Ειλικρινά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τους κάνω χαρούμενους. Ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι».

Όσο για τους προσωπικούς και ομαδικούς του στόχους; «Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κερδίσω όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία και το πάθος μου, ώστε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας».