Γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε απέρριψε πρόταση από τους «λύκους» και διάλεξε τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» για τα τρία επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το γαλλικό BeBasket, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε είχε στα χέρια του πρόταση από τους Τίμπεργουλβς, ωστόσο πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα το κείμενο τονίζει πως αυτή η εξέλιξη ώθησε τη Μινεσότα να αποκτήσει τον Τρέι Λάιλς (και αυτός έπαιξε στο ρεπορτάζ του τριφυλλιού) υπογράφοντας τον με μονοετές συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και φτάνουν τα 12 εκατομμύρια συνολικά.