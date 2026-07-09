H Bαλένθια είπε αντίο στον Μπράνκου Μπάντιο και ο Σενεγαλέζος ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό.

O Mπράνκου Μπάντιο προσγειώθηκε στην Αθήνα την Τρίτη και μετρά αντίστροφα για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Σενεγαλέζος που ήταν εντυπωσιακός σε πολλά ματς της Βαλένθια τη σεζόν που πέρασε, έρχεται να ανεβάσει επίπεδο, την ήδη εξαιρετική περιφερειακή γραμμή του τριφυλλιού που έχει θέσει ψηλά τον πήχη για τη σεζόν που έρχεται. Ο Μπάντιο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.

Πάντως η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον παίκτη και πλέον ετοιμάζεται για την ανακοίνωση του από τον Παναθηναϊκό.

Ο σύλλογος της Ισπανίας τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του όσο εκπροσωπούσε την ομάδα και του ευχήθηκε τα καλύτερα στις μελλοντικές του προσπάθειες, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.