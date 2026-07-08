Ο Τσους Μπουένο δηλώνει ότι η EuroLeague είναι πιο ισχυρή από ποτέ και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα σχέδια του NBA στην Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Τσους Μπουένο, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «cityam.com». Ο ίδιος, δηλώνει αποφασισμένος να διατηρήσει ενωμένες τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες απέναντι στα σχέδια του NBA για νέα λίγκα στην Ευρώπη.

Υποστηρίζει ότι η διοργάνωση είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με franchises και δεν αποκλείει τη συνεργασία με το NBA, αρκεί να προστατευθούν τα συμφέροντα των συλλόγων της EuroLeague.

Όσα είπε ο Μπουένο

«Ήταν πραγματικά πολύ έντονοι αυτοί οι πρώτοι μήνες από τότε που ανέλαβα, αλλά σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μπορώ να πω ότι ποτέ δεν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε ενωμένοι για τα επόμενα δέκα χρόνια και οι ομάδες θέλουν να προχωρήσουμε στο μοντέλο franchise, που σημαίνει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα.

Γνωρίζω τους πρώην συναδέλφους μου, τους εκτιμώ και έχουμε συνεχή επικοινωνία. Όμως τώρα εργάζομαι για την EuroLeague. Και το γνωρίζουν».

Ο Μπουένο επιμένει ότι η EuroLeague δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, ακόμη κι αν η σχεδιαζόμενη επέκταση του NBA στην Ευρώπη αποτελεί πολύ μεγάλη απειλή.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταγωνιζόμαστε ήδη το BCL και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η EuroLeague δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Ακόμη και στο χειρότερο σενάριο, αν πέντε ομάδες φύγουν για το NBA Europe, η EuroLeague θα εξακολουθεί να έχει 15 ομάδες. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να πάψει να υπάρχει η διοργάνωση».

«Η αγορά ήδη αγοράζει το όραμά μας»

Τα σχέδια του Μπουένο προβλέπουν την προσθήκη νέων franchises από το 2027, αυξάνοντας τις ομάδες της EuroLeague από 20 σε 24. Αυτό φέρνει τη διοργάνωση σε άμεσο ανταγωνισμό με το σχέδιο του NBA, το οποίο προβλέπει μια λίγκα 12 ομάδων σε αγορές όπως το Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

«Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί η αγορά ήδη αγοράζει αυτό που προτείνουμε», δηλώνει ο Μπουένο, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 20 προσφορές συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ. «Νιώθουμε πολύ ισχυροί και θα αποδείξουμε ότι οι αριθμοί μας είναι ρεαλιστικοί.

Οι επενδυτές δεν χρηματοδοτούν τον κίνδυνο ούτε την αβεβαιότητα. Όταν τα ποσά είναι τόσο μεγάλα, απαιτούνται και σημαντικές εγγυήσεις. Οι πρώην συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικά ικανοί και πολύ έμπειροι, οπότε θεωρώ ότι θα καταφέρουν να αντλήσουν κεφάλαια. Όμως πιστεύω επίσης ότι αυτά θα συνοδεύονται από πολλούς όρους. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Άλλο να εκδηλώνεται ενδιαφέρον και άλλο να υπογράφονται δεσμευτικές συμφωνίες».

Η διαμάχη ανάμεσα στην EuroLeague και το NBA δεν αφορά μόνο τα οικονομικά, αλλά και την εμπιστοσύνη των συλλόγων. Αν και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης καθυστέρησαν μέχρι να υπογράψει τελικά το δεκαετές συμβόλαιό της τον περασμένο μήνα, ο Μπουένο θεωρεί ότι διέθετε ένα καθοριστικό πλεονέκτημα: στο δικό του μοντέλο οι σύλλογοι παραμένουν οι ιδιοκτήτες του προϊόντος.

«Οι ομάδες εδώ κρατούν τα κλειδιά του βασιλείου. Ουσιαστικά εκείνες διοικούν τη διοργάνωση. Δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ένα απλό τρόπαιο που κάποιος χρειάζεται για να χτίσει το δικό του κοινό. Φυσικά και όχι. Δεν πιστεύω ότι αυτό σκέφτεται το NBA, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.

Ο κόσμος δεν θα καταλάβει γιατί υπογράφεις μια συμφωνία και μετά φεύγεις. Θα έμοιαζε σαν να υπάρχει κακή πίστη ή παράνομη παρέμβαση τρίτου. Όταν ήρθα εδώ, πολλοί μιλούσαν για αγωγές. Εγώ το έβγαλα αμέσως από το τραπέζι. Είπα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης και όχι στη δημιουργία χάους.

Τώρα που όλοι έχουν υπογράψει, είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνουν πιστοί στη συμφωνία. Οι σύλλογοι αισθάνονται πολύ άνετα με αυτό που χτίζουμε και δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Θα έπρεπε οι συνθήκες να με αναγκάσουν να το κάνω, αλλά δεν είναι αυτό που με απασχολεί».

Αν το NBA προχωρήσει τελικά στην έναρξη του NBA Europe το φθινόπωρο του 2027 χωρίς να υπάρξει συμφωνία με τη EuroLeague, τότε και οι δύο πλευρές θα υποστούν συνέπειες, εκτιμά ο Μπουένο.

«Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλο κατακερματισμό και πολλές τριβές. Κανείς μας δεν θα έπρεπε να το θέλει, αλλά δυστυχώς μοιάζει αναπόφευκτο.

Θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που ήδη υπάρχουν και στις νέες ομάδες, τόσο στα τηλεοπτικά δικαιώματα όσο και στις χορηγίες, ακόμη και στις ίδιες τις αγορές. Έχουμε προτάσεις για πόλεις όπως η Ρώμη, το Λονδίνο και το Βερολίνο, στις οποίες στοχεύει και το NBA.

Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξίας του προϊόντος και θα αυξήσουν σημαντικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Κανείς επενδυτής δεν θέλει να αναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρίσκο».

Το NBA έχει δηλώσει ότι προτιμά να καταλήξει σε συμφωνία με τη EuroLeague και ο Μπουένο συμφωνεί με αυτή την προοπτική. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ οι κινήσεις του NBA προς την ευρωπαϊκή αγορά γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες το NBA γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι θα προχωρήσει είτε με την EuroLeague είτε χωρίς αυτήν. Οι ομάδες αντιδρούν σε αυτό το μήνυμα. Η λογική τους είναι: "Ας είμαστε προετοιμασμένοι για το NBA, αλλά ας είμαστε έτοιμοι και να δώσουμε μάχη".

Μακάρι να είχα αναλάβει αυτή τη θέση πριν από τρία χρόνια. Τότε ίσως να είχαμε πετύχει πρώτα μια συμφωνία και στη συνέχεια να βγαίναμε μαζί στην αγορά. Ελπίζω ακόμη —είμαι αισιόδοξος άνθρωπος— ότι θα βρούμε τελικά μια λύση. Πιστεύω πως ακόμη δεν έχουμε βρει το σημείο επαφής, αλλά οι συζητήσεις συνεχίζονται και ίσως από τη μία εβδομάδα στην άλλη τα πράγματα να αλλάξουν».