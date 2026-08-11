Η διοίκηση της Μονακό εξετάζει τη περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας με τον Πολ Πογκμπά, καθώς υπάρχει προβληματισμός για τη κατάστασή του.

Ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε στο υψηλό επίπεδο τη περασμένη σεζόν, με την Μονακό να πιστεύει στις δυνατότητές του και τον ίδιο να υποδέχεται αυτήν την απόφαση με δάκρυα στα μάτια, μετά τη ταλαιπωρία που είχε εξαιτίας της ποινής που του είχε επιβληθεί για ντόπινγκ. Το διάστημα που έμεινε εκτός ήταν 18 μήνες.

Η Μονακό παρουσιάζεται απογοητευμένη από την εξέλιξη των πραγμάτων, αφού ο Πογκμπά φαίνεται να μην ικανοποίησε τις προσδοκίες, τόσο του κόσμου, όσο και της διοίκησης των Γάλλων. Ο 33χρόνος αγωνίστηκε μόλις 6 φορές, ενώ παρουσιάστηκαν, ΄πέρα από τους τραυματισμούς και ελλείμματα στη φυσική του κατάσταση.

Ως εκ τούτου, η Μονακό είναι πιθανό να ενημερώσει τον ποδοσφαιριστή πως επιθυμεί να λήξει η συνεργασία παρά το γεγονός πως απομένει ακόμα ένας χρόνος συμβολαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής Τιάγκο Σκούρο δήλωσε πως είναι ορθάνοικτο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού ο Πογκμπά δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στα επίπεδα της αγωνιστικής κατάστασης που ανέμεναν.