ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ο Ζαρουρί νικήθηκε από τον Μαρίνοφ

Γιώργος Σακελλαρίου
ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ο Ζαρουρί νικήθηκε από τον Μαρίνοφ

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Ο Ζαρουρί στο 44' άγγιξε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Δύο τελικές και οι δύο με τον Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ζαρουρί βρέθηκε δεξιά στην περιοχή, έπειτα από συνεργασία με τον Λιβάι Γκαρσία, όμως, το δεξί σουτ του απέκρουσε με τα πόδια ο Μαρίνοφ.

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Στο 45'+1' ο Μαροκινός παίκτης του τριφυλλιού βρέθηκε ξανά στην περιοχή, αλλά το αριστερό σουτ ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο Βούλγαρος τερματοφύλακας.

 

Ο Πένια στις καθυστερήσεις νίκησε σε τετ α τετ τον Ίλιεφ, αλλά ο επιθετικός των γηπεδούχων ήταν εκτεθειμένος.

@Photo credits: INTIME
     

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