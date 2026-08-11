Ο Ζαρουρί στο 44' άγγιξε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Δύο τελικές και οι δύο με τον Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ζαρουρί βρέθηκε δεξιά στην περιοχή, έπειτα από συνεργασία με τον Λιβάι Γκαρσία, όμως, το δεξί σουτ του απέκρουσε με τα πόδια ο Μαρίνοφ.

Στο 45'+1' ο Μαροκινός παίκτης του τριφυλλιού βρέθηκε ξανά στην περιοχή, αλλά το αριστερό σουτ ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο Βούλγαρος τερματοφύλακας.

Ο Πένια στις καθυστερήσεις νίκησε σε τετ α τετ τον Ίλιεφ, αλλά ο επιθετικός των γηπεδούχων ήταν εκτεθειμένος.