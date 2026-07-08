Μπαρτζώκας: «Υπάρχουν οι επιτυχίες του καλοκαιριού και οι επιτυχίες όλης της σεζόν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νέα σεζόν και τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου για του νέου χορηγού του Ολυμπιακού, της νέας φανέλας, αλλά και της απόκτησης του Ζαν Μοντέρο, με τον κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης να μιλά στο επίσημο σάιτ των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν, την ανανέωσή του και όχι μόνο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Πρωταθλητής Ευρώπης, Πρωταθλητής Ελλάδας και τώρα Πρωταθλητής και στις χορηγίες ο Ολυμπιακός. Ποιο είναι το σχόλιό σου;

«Συνήθως αυτά πάνε μαζί. Κάποιος που είναι επιτυχημένος μέσα στο γήπεδο αρχίζει και γίνεται επιτυχημένος και χορηγικά. Ή μπορεί να προϋπάρχει το ένα του άλλου. Προφανώς πρόκειται για μια κολοσσιαία συνεργασία για την ομάδα μας, αλλά και για τη SUPERBET. Νομίζω ότι είναι μια συνεργασία που θα αποδώσει καρπούς. Είμαστε χαρούμενοι, είναι ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα και βλέπουμε τη ζωή αισιόδοξα».

Αρκεί η επιτυχία για να προσελκύσει έναν χορηγό;

«Από ότι άκουσα στη συνέντευξη Τύπου η φετινή αγωνιστική επιτυχία υπήρξε αργότερα από τη συμφωνία, οπότε δεν ήταν αυτή η αιτία. Η αιτία ήταν ότι η SUPERBET εκτίμησε τον τρόπο δουλειάς, τις αρχές που έχει σαν οργανισμός ο Ολυμπιακός και θέλησε να συνεργαστεί. Προφανώς εκτίμησε και την τεράστια βάση φιλάθλων που έχει και εννοείται έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι σαν οργανισμός είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί κάτι στην ελληνική κοινωνία. Ένας σύλλογος που δεν χρησιμοποιεί υπερφίαλες δηλώσεις. Είμαστε πάντα σεμνοί, είμαστε μετρημένοι, βάζουμε πάντα βραχυπρόθεσμους στόχους που είναι εφικτό να γίνουν και τελικά αυτό καταλήγει στο να καταφέρουμε πράγματα που ίσως δεν είχαμε ονειρευτεί».

Πόσο σημαντικό είναι για εσένα το ότι ο Μοντέρο ρώτησε προκειμένου να έρθει στην ομάδα, το αν θα είσαι εσύ ο προπονητής της;

«Αυτό μπορεί να έτυχε, να ήταν συγκυριακό, δεδομένου του ότι υπάρχουν και παίκτες που δεν τους αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός γιατί θεωρούν ότι δεν τους δίνει την απόλυτη ελευθερία στον τρόπο που παίζουν. Εμείς πιστεύουμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίζουμε. Ο Μοντέρο και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι δύο μεταγραφές μας έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Θα τους δώσει δηλαδή βελτίωση ατομική και φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στους Πρωταθλητές Ευρώπης, οπότε και για αυτούς θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα».

Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρεις ότι είναι εξαιρετικά αγχώδης. Μπορείς να τους υποσχεθείς ένα ήρεμο καλοκαίρι;

«Κοιτάξτε, υπάρχουν οι επιτυχίες του καλοκαιριού και οι επιτυχίες όλης της σεζόν. Δεν σημαίνει το ότι θα κάνεις επιτυχίες το καλοκαίρι και θα έχεις αντίστοιχες επιτυχίες και το χειμώνα, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Στην EuroLeague γίνονται εκπληκτικές μεταγραφές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν που ξαφνικά έχει αποκτήσει τεράστιο μπάτζετ, όπως η Ντουμπάι που έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα, ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα μεγαλύτερος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και όχι μόνο το ποιον υπογράφεις το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και πόσο συμπαγής θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς».

Ποιο είναι το μήνυμά σου στον κόσμο του Ολυμπιακό;

«Να περάσουν ένα ήσυχο καλοκαίρι. Νομίζω βοηθήσαμε λίγο στο να έχουν ένα χαρούμενο καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτό μου λένε όταν με συναντούν στον δρόμο, ότι τους φτιάξαμε το καλοκαίρι σε αθλητικό επίπεδο. Θα ήθελα να τους υποσχεθώ μόνο ότι αφού περάσει το καλοκαίρι θα επιστρέψουμε στη δουλειά με το ίδιο κίνητρο να καταφέρουμε πράγματα με την ομάδα μας».

Τέλος, ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά την ανανέωση του συμβολαίου σου για τρία ακόμα χρόνια;

«Είχα πει και παλαιότερα, ότι ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο για εμένα. Όταν το είπα έτσι, δεν ήταν μια κουβέντα εντυπωσιασμού ή με διάθεση να κολακεύσω κάτι. Έτσι το νιώθω, οπότε προφανώς καταλαβαίνετε το ότι συνεχίζω να βρίσκομαι στον σύλλογο που αγαπώ και νιώθω τόσο καλά, είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Όμως δεν έχει σημασία το πώς νιώθω εγώ, αλλά το πώς νιώθουν οι πρόεδροι, πώς νιώθουν όλοι όσοι δουλεύουν στον Ολυμπιακό με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που που προσπαθώ εγώ να καθιερώσω. Αν είναι αυτοί ευχαριστημένοι, τότε είμαι και εγώ».