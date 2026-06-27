Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην μπει πρώτος στο νέο ΣΕΦ

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού και την νέα του συμφωνία με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα συνεχίσει στο λιμάνι του Πειραιά μέχρι το 2029.

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού θα μείνει στο σπίτι του και θα συνεχίσει να οδηγεί την ομάδα του, με σκοπό να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες στιγμές από αυτές που έζησε τη σεζόν 2025 – 2026.

Προσωπικά θεωρώ πως ακόμη και να μην ζούσε αυτή τη σπουδαία σεζόν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έπρεπε να μείνει στην ομάδα με νέο συμβόλαιο. Αυτή η άποψη υπήρχε και μέσα στην ομάδα, καθώς οι πρώτες κρούσεις για το νέο συμβόλαιο ήρθαν πολύ νωρίτερα, πριν ακόμη ο Ολυμπιακός φτάσει μέχρι τον τίτλο της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για να το πούμε πιο σωστά, θα φύγει από τον Ολυμπιακό όταν το αποφασίσει εκείνος. Έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη της διοίκησης, ο κόσμος τον λατρεύει και το δείχνει με κάθε ευκαιρία και η ομάδα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με το μπάσκετ του Έλληνα κόουτς να έχει καθιερώσει τους Ερυθρόλευκους στην ελίτ της Ευρώπης. Και μην νομίζετε ότι αυτό ήταν εύκολο. Ειδικά με όλο τον πόλεμο που δέχεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Για όσους είχαν την χαρά και τιμή να τον γνωρίσουν, μπορούν να καταλάβουν πως πρόκειται για έναν πανέξυπνο άνθρωπο με χιούμορ, που κάθε συζήτηση μαζί του μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μέσα στο γήπεδο έχει αποφασίσει να είναι πιο εκφραστικός και πολλές φορές αυτό μπορεί να τον κάνει παρεξηγήσιμο. Αυτό δεν αλλάζει, όμως, το ποιόν του ανθρώπου.

Το μπασκετικό σκέλος δεν θέλω να το κρίνω εγώ. Το δείχνουν τα αποτελέσματα, οι τίτλοι και το ότι ο Ολυμπιακός, πριν ακόμη αυξήσει το μπάτζετ, είχε καθιερωθεί στην ελίτ με το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και αυτά, όσο και να θέλει κάποιος να τα αμφισβητήσει, δεν μπορεί.

Και να πούμε και μια άλλη αλήθεια. Δεν θα ήταν άδικο ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην μπει στο νέο ΣΕΦ ως προπονητής του Ολυμπιακού; Εκείνος πρέπει να είναι ο πρώτος που θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο της σπίτι και να αποθεωθεί ξανά και ξανά σε αυτό από τον κόσμο που τον λατρεύει.

Και δεν τον λατρεύει, όχι μόνο για τον πόλεμο και την δολοφονία χαρακτήρα που έχει υποστεί, ούτε μόνο για το μπάσκετ που παίζει η ομάδα και τους τίτλους που κατακτά. Τον λατρεύει για το ποιος είναι ο ίδιος. Για το πόσες φορές έχει γίνει ασπίδα για την ομάδα, για το πώς έχει υπερασπιστεί τον σύλλογο, για το πόσο χαίρεται και θλίβεται με κάθε αποτυχία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είναι απλά ένας ακόμη προπονητής για τον Ολυμπιακό. Είναι ο προπονητής που αξίζει στον σύλλογο. Ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει την ομάδα μέσα από δύσβατα μονοπάτια και εν τέλει την έφτασε μέχρι την γη της Επαγγελίας. Ακόμη και το ότι στον τελικό, στα τελευταία λεπτά, παρέταξε μια πεντάδα που δεν είχε συνυπάρξει ποτέ, δείχνει πως είναι προπονητής με… κάκαλα που δεν φοβάται να πάρει ρίσκα. Και αυτό το ρίσκο του βγήκε στο 100%.

Το νέο του συμβόλαιο το περιμέναμε εδώ και καιρό, όμως πέραν αυτού, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, μετά από όλα όσα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για τον σύλλογο. Και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ξέροντας πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον σύλλογο, δεν θα τον άφηναν ποτέ να αποχωρήσει. Επιπλέον δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως για να έρθει η οριστική συμφωνία στην συνάντηση στα γραφεία των αδελφών Αγγελόπουλων, χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά

Όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θα το κάνει με τους δικούς του όρους και όποτε το θελήσει εκείνος. Και το έχει κερδίσει αυτό με την δουλειά του και την προσφορά του.

«Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο τον δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας του. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον. Και όσο το μέλλον έχει τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού, θα είναι σίγουρα λαμπρό!