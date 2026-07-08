Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τα... όμορφα άλογα κούρσας που πρόσθεσε στο ρόστερ του και επίσημα, τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο.

Ο Ολυμπιακός, παρά τα όσα λέγονται από εδώ κι από εκεί, κινείται με απόλυτη μεθοδικότητα, προκειμένου να εμφανίσει μια ομάδα με βάθος και ποιότητα, ικανή να τον φέρει ξανά στην κορυφή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε από νωρίς τα «θέλω» του, με την διοίκηση Ολυμπιακού να κινείται άμεσα και να κλείνει από τα μέσα της σεζόν τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ουσιαστικά έβαλε δύο… άλογα κούρσας στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός, θωράκισε την περιφέρειά του και πρόσθεσε ποιότητα που τον ανεβάζει επίπεδο. Παράλληλα, έφερε παίκτες που μπορούν να βγάλουν από τους ώμους του Τόμας Γουόκαπ μεγάλο βάρος, καθώς πρόκειται για πόιντ γκαρντς με ταλέντο και εμπειρία που δίνουν όλα τα στοιχεία που έλειπαν από την θέση «1».

Καλά τα… άλογα, όμως και το… αμάξι δεν πάει πίσω. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει επίπεδο σε όλους τους τομείς το φετινό καλοκαίρι, τόσο με τις εμπορικές συμφωνίες, όσο και με τις εργασίες που ξεκίνησαν στο ΣΕΦ. Όταν το ΣΕΦ τελειώσει και ο Ολυμπιακός επιστρέψει στο σπίτι του, το όλο πρότζεκτ θα είναι ξεκάθαρα ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Βέβαια θα χρειαστεί λίγη υπομονή, όπως φάνηκε και από τα λόγια των αδερφών Αγγελόπουλων.

Για τα μεταγραφικά, έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού πως ο Ολυμπιακός θα περάσει το πιο άνετο καλοκαίρι του, καθώς έχει ουσιαστικά μια τρύπα στο ρόστερ.

Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραμείνουν στην ομάδα, ενώ αναμένεται πως θα υπογράψουν και νέο συμβόλαιο, κάτι που όμως δεν είναι απαραίτητο πως θα συμβεί άμεσα. Από εκεί και πέρα, ο Παπανικολάου, μόλις βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, θα συμφωνήσει και θα μείνει στην ομάδα της καρδιάς του, αυτή που θα κρεμάσει την φανέλα του στην οροφή του ΣΕΦ, μετά το πέρας της σπουδαίας του καριέρας.

Για να επανέλθουμε στο κενό που υπάρχει στο ρόστερ, αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο του αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίκτη που να μπορεί να πατήσει και στο «3», όπως έκανε και ο Αλέκος, ώστε να δώσει τις λύσεις που θέλει η ομάδα σε περίπτωση που χρειαστεί να παίξει με πολύ ψηλό σχήμα.

Τι συμβαίνει λοιπόν; Ο Ολυμπιακός θέλει ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ παίκτη και για αυτόν ψάχνει στην αγορά, ώστε να βρει την λύση και να δώσει ακόμη περισσότερες επιλογές στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τις θέσεις των φόργουορντ. Κανένας πανικός και καμία βιασύνη, λοιπόν, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η διοίκηση του Ολυμπιακού κοιτάζουν την αγορά προκειμένου να βρουν ακριβώς τον παίκτη που θα έρθει και θα κουμπώσει με το υπόλοιπο ρόστερ. Και προφανώς θα είναι επιλεκτικοί οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς πρόκειται μόνο για μια μεταγραφή, η οποία πρέπει να γίνει με προσοχή και να μην γίνει απλά για να γίνει.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός κάνει αρκετές κινήσεις, πράγμα λογικό από τη στιγμή που άλλαξε ο προπονητής και θέλει να παίξει με έναν διαφορετικό τρόπο από εκείνον που έπαιζε πέρσι η ομάδα. Αν προτιμάτε, είναι και λογικό από τη στιγμή που η περσινή σεζόν δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι Πράσινοι και είδαν τον Ολυμπιακό να κατακτά τους μεγάλους τίτλους, να αλλάξουν αρκετά πράγματα και να αποκτήσουν παίκτες που φέρνουν κάτι διαφορετικό.

Στον Ολυμπιακό δεν ασχολούνται με τίποτα από όλα αυτά. Έχουν ένα ραντεβού με τον Παπανικολάου, έχουν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση Κόρι Τζόσεφ (μέχρι τις 10/7 έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του kick out ο Ολυμπιακός), θέλουν να βρουν τον «αντι – Πίτερς» και θα κοιτάξουν να υπογράψουν (ξανά χωρίς βιασύνη) νέα συμβόλαια με τους Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Ξεκάθαρες κινήσεις, που μια – μια θα ολοκληρώνεται, δείχνοντας την μεθοδικότητα με την οποία κινείται ο Ολυμπιακός.

Μην ξεχνάτε άλλωστε και κάτι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός πέρσι έφτασε στην κορυφή. Αυτό σημαίνει πως έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και πάνω σε αυτό θέλει να χτίσει για την συνέχεια. Πρόσθεσε δύο… άλογα κούρσας (Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ) και τη νέα σεζόν θα τα δώσει όλα, ώστε να είναι και πάλι στην ελίτ. Όσο έχει πάντως τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, όλο και… κάτι καλό θα συμβεί!