Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Τάι Οντιάσε.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά την αποχώρηση δύο παικτών, πραγματοποίησε μία ανανέωση. Ο λόγος για τον Τάι Οντιάσε, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, μέχρι το 2029.

Ο 30χρονος σέντερ την περσινή σεζόν στη EuroLeague, είχε μέσο όρο 4 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 12.6 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Χάποελ

«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη της ομάδας, Τάι Οντιάσε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028/29.

Ο Οντιάσε εντάχθηκε στον σύλλογο το καλοκαίρι του 2025 και συμμετείχε στην εναρκτήρια σεζόν στην EuroLeague, βοηθώντας την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Ο σέντερ έπαιξε 29 παιχνίδια την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 60,3% στα δύο σουτ. Στο Winner’s Basket League, ο Οντιάσε έπαιξε 19 παιχνίδια στην κανονική σεζόν, έχοντας μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 72,1% στα δύο σουτ, και ονομάστηκε στην All-Star Team του πρωταθλήματος».