Γιαμπουσέλε: «Περήφανος και ενθουσιασμένος για τον Παναθηναϊκό, ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ»
Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ θα βρεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα επόμενα τρία χρόνια ολοκληρώνοντας οι «πράσινοι» και το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού.
Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, o Γκερσόν Γιαμπουσέλε προχώρησε σε δήλωση-ανάρτηση για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
«Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ, να παίξω με τους νέους συμπαίκτες και να συναντήσω τους απίθανους φιλάθλους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαμπουσέλε.
Proud and excited to join Panathinaikos. I’m grateful for this opportunity and can’t wait to represent this incredible club, compete with my new teammates, and meet the amazing fans 🧸✊🏾☘️ https://t.co/TCNOVkeSBa— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 8, 2026
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