Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να ανυπομονεί για την κοινή του συνύπαρξη με τους συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.

Ο Παναθηναϊκός έριξε την βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, τον οποίο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ θα βρει στους «πράσινους» δύο συμπατριώτες του, με τους οποίους έχει συνυπάρξει πολλές φορές στην εθνική Γαλλίας.

Ο λόγος για τον επιστήθιο φίλο του, Ματίας Λεσόρ, όπως επίσης και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος με τη σειρά του θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαμπουσέλε έκανε και τρεις αναρτήσεις, οι δύο εκ των οποίων με τους συμπατριώτες του τους οποίους και θα συναντήσει στο «τριφύλλι».