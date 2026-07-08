Γιαμπουσέλε: Η πρώτη ανάρτηση με Λεσόρ και Φαλ
Ο Παναθηναϊκός έριξε την βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, τον οποίο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.
Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ θα βρει στους «πράσινους» δύο συμπατριώτες του, με τους οποίους έχει συνυπάρξει πολλές φορές στην εθνική Γαλλίας.
Ο λόγος για τον επιστήθιο φίλο του, Ματίας Λεσόρ, όπως επίσης και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος με τη σειρά του θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαμπουσέλε έκανε και τρεις αναρτήσεις, οι δύο εκ των οποίων με τους συμπατριώτες του τους οποίους και θα συναντήσει στο «τριφύλλι».
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