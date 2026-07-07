Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Κρις Σίλβα
Ημέρα ανανεώσεων για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς μετά τους Μέλι και Χόρτον-Τάκερ, στην ομάδα θα παραμείνει και ο Κρις Σίλβα. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, υπέγραψε για 1 + 1 χρόνο και έτσι θα συνεχίσει στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.
Ο 29χρονος Γκαμπονέζος είχε μετακομίσει στη Φενέρ στις αρχές του 2026. Στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 10.5 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά 16.1 λεπτά συμμετοχής, ενώ στη EuroLeague είχε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ.
Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε
«Ο Chris Silva 2 Χρόνια Ακόμα στη Φενέρμπαχτσε! Η Ανδρική Μπασκετική Ομάδα της Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνει πως ο παίκτης μας Chris Silva που εντάχθηκε στο ρόστερ μας τον Ιανουάριο και συνέβαλε στις επιτυχίες που κατακτήσαμε στη σεζόν 2025-26, υπέγραψε νέα σύμβαση 1+1 ετών. Κατά τη διάρκεια που φόρεσε τη φανέλα μας, ο παίκτης μας Chris Silva ξεχώρισε με το δυναμικό του, τον αθλητισμό και την αποτελεσματικότητά του στην περιοχή κάτω από τα καλάθια, και θα αγωνιστεί για την επιτυχία της ομάδας μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να φέρει το καλύτερο στον Σύλλογό μας και στον Chris Silva, και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας».
Chris Silva 2 Yıl Daha Fenerbahçe'de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-26 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca… pic.twitter.com/zDvobY3Vjk
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