Παναθηναϊκός: Προανήγγειλε την ανακοίνωση Γιαμπουσέλε
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Με teaser από το κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στον Λεμπρόν Τζέιμς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προανήγγειλε την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ.
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το «μπαμ» του καλοκαιριού καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.
Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ, με την διοίκηση του Παναθηναϊκού να... προϊδεάζει τους φιλάθλους από το ματς Γαλλία-ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
July 8, 2026
@Photo credits: FIBA
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