Με teaser από το κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στον Λεμπρόν Τζέιμς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προανήγγειλε την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το «μπαμ» του καλοκαιριού καθώς έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ, με την διοίκηση του Παναθηναϊκού να... προϊδεάζει τους φιλάθλους από το ματς Γαλλία-ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.