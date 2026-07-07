Παρελθόν αποτελεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ισπανική ομάδα.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος καθώς ο Ουκρανός σέντερ αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από την ομάδα της Μαδρίτης.

Ο 33χρονος παίκτης αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 23 παιχνίδια της Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 09:10 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άλεξ Λεν κατέληξαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της πορείας του παίκτη στον σύλλογό μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον ίδιο και στην οικογένειά του καλή τύχη σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.»